Memur ve emeklinin 2027 Ocak zammı için 4 ayrı hesap: Maaşlar ne kadar olacak?

Bu senaryoda en düşük memur maaşı 70 bin 224 TL'den 74 bin 908 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 31 bin 527 TL'den 33 bin 630 TL'ye çıkabilecek. SSK ve Bağ-Kur'da 23 bin 552 TL olan taban aylığın da 25 bin 601 TL'ye yükselmesi bekleniyor.