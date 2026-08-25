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Memur ve emeklinin 2027 Ocak zammı için 4 ayrı hesap: Maaşlar ne kadar olacak?

2026 yıl sonu enflasyonuna ilişkin tahminlerin güncellenmesiyle yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin 2027 Ocak ayında alacağı zam için yeni hesaplar ortaya çıktı. Dört farklı enflasyon senaryosuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 8,70 ile yüzde 10,80, memur ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 6,67 ile yüzde 8,73 arasında değişiyor. En düşük memur maaşının 76 bin 355 TL'ye kadar çıkabileceği hesaplanıyor.

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Memur ve emeklinin 2027 Ocak zammı için 4 ayrı hesap: Maaşlar ne kadar olacak? - Resim: 1

Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin gözü 2027 yılının ilk maaş artışına çevrildi. 2026 yıl sonu enflasyonuna ilişkin Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi, AA Finans ve Finansal Kurumlar Birliği'nden gelen farklı tahminler, ocak zammına ilişkin dört ayrı senaryoyu gündeme getirdi.

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Memur ve emeklinin 2027 Ocak zammı için 4 ayrı hesap: Maaşlar ne kadar olacak? - Resim: 2

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı 2026'nın ikinci yarısında gerçekleşecek 6 aylık enflasyona göre belirlenecek. Memur ve memur emeklilerinde ise toplu sözleşme zammına, yüzde 7'yi aşan 6 aylık enflasyon farkı eklenecek.

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Memur ve emeklinin 2027 Ocak zammı için 4 ayrı hesap: Maaşlar ne kadar olacak? - Resim: 3

Hesaplamalara göre yıl sonu enflasyonunun seyrine bağlı olarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 8,70 ile yüzde 10,80 arasında değişebilir. Memur ve memur emeklilerinde ise toplam artışın yüzde 6,67 ile yüzde 8,73 arasında gerçekleşebileceği öngörülüyor.

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Memur ve emeklinin 2027 Ocak zammı için 4 ayrı hesap: Maaşlar ne kadar olacak? - Resim: 4

İlk senaryo, Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonu TÜFE tahmininin yüzde 28 olarak gerçekleşmesi üzerine kurulu.

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Memur ve emeklinin 2027 Ocak zammı için 4 ayrı hesap: Maaşlar ne kadar olacak? - Resim: 5

Bu tahmin gerçekleşirse 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yüzde 8,70 olması bekleniyor. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı da yüzde 8,70 olacak.

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Memur ve emeklinin 2027 Ocak zammı için 4 ayrı hesap: Maaşlar ne kadar olacak? - Resim: 6

Memur ve memur emeklilerinde ise yüzde 1,59'luk enflasyon farkıyla birlikte toplam artışın yüzde 6,67'ye ulaşacağı hesaplanıyor.

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Memur ve emeklinin 2027 Ocak zammı için 4 ayrı hesap: Maaşlar ne kadar olacak? - Resim: 7

Bu senaryoda en düşük memur maaşı 70 bin 224 TL'den 74 bin 908 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 31 bin 527 TL'den 33 bin 630 TL'ye çıkabilecek. SSK ve Bağ-Kur'da 23 bin 552 TL olan taban aylığın da 25 bin 601 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

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Memur ve emeklinin 2027 Ocak zammı için 4 ayrı hesap: Maaşlar ne kadar olacak? - Resim: 8

İkinci hesap, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 29,43'lük 2026 yıl sonu enflasyon beklentisine dayanıyor.

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Memur ve emeklinin 2027 Ocak zammı için 4 ayrı hesap: Maaşlar ne kadar olacak? - Resim: 9

Bu tahmin gerçekleşirse ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 9,91 olacak. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 9,91 zam yapılacak.

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Memur ve emeklinin 2027 Ocak zammı için 4 ayrı hesap: Maaşlar ne kadar olacak? - Resim: 10

Memur ve memur emeklilerinde yüzde 2,72'lik enflasyon farkıyla birlikte toplam artışın yüzde 7,86 olması bekleniyor.

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Memur ve emeklinin 2027 Ocak zammı için 4 ayrı hesap: Maaşlar ne kadar olacak? - Resim: 11

Bu durumda en düşük memur maaşı 75 bin 744 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı 34 bin 5 TL'ye, SSK ve Bağ-Kur taban aylığı ise 25 bin 886 TL'ye ulaşabilecek.

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Memur ve emeklinin 2027 Ocak zammı için 4 ayrı hesap: Maaşlar ne kadar olacak? - Resim: 12

Üçüncü senaryoda AA Finans'ın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketindeki yüzde 29,55'lik yıl sonu enflasyon tahmini dikkate alınıyor.

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Memur ve emeklinin 2027 Ocak zammı için 4 ayrı hesap: Maaşlar ne kadar olacak? - Resim: 13

Bu tahmine göre temmuz-aralık dönemindeki enflasyon yüzde 10,01'e ulaşacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayındaki zam oranı yüzde 10,01 olacak.

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Memur ve emeklinin 2027 Ocak zammı için 4 ayrı hesap: Maaşlar ne kadar olacak? - Resim: 14

Memur ve memur emeklilerinin yüzde 2,81'lik enflasyon farkıyla birlikte toplam maaş artışının yüzde 7,95'e ulaşabileceği hesaplanıyor.

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Memur ve emeklinin 2027 Ocak zammı için 4 ayrı hesap: Maaşlar ne kadar olacak? - Resim: 15

Bu senaryoda en düşük memur maaşı 75 bin 807 TL, en düşük memur emeklisi aylığı 34 bin 33 TL, SSK ve Bağ-Kur taban aylığı ise 25 bin 910 TL olacak.

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Memur ve emeklinin 2027 Ocak zammı için 4 ayrı hesap: Maaşlar ne kadar olacak? - Resim: 16

Dördüncü ve en yüksek zam senaryosu ise Finansal Kurumlar Birliği'nin araştırmasındaki yüzde 30,47'lik yıl sonu enflasyon beklentisine dayanıyor.

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Memur ve emeklinin 2027 Ocak zammı için 4 ayrı hesap: Maaşlar ne kadar olacak? - Resim: 17

Bu tahmin gerçekleşirse 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10,80'e ulaşacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10,80 zam alacak.

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Memur ve emeklinin 2027 Ocak zammı için 4 ayrı hesap: Maaşlar ne kadar olacak? - Resim: 18

Memur ve memur emeklilerinde ise yüzde 3,55'lik enflasyon farkıyla birlikte toplam maaş artışının yüzde 8,73 olması bekleniyor.

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Memur ve emeklinin 2027 Ocak zammı için 4 ayrı hesap: Maaşlar ne kadar olacak? - Resim: 19

Bu hesaba göre en düşük memur maaşı 76 bin 355 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı 34 bin 279 TL'ye, SSK ve Bağ-Kur taban aylığı ise 26 bin 96 TL'ye çıkabilecek.

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Memur ve emeklinin 2027 Ocak zammı için 4 ayrı hesap: Maaşlar ne kadar olacak? - Resim: 20

Dört farklı enflasyon tahminine göre ortaya çıkan tablo şöyle:

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Memur ve emeklinin 2027 Ocak zammı için 4 ayrı hesap: Maaşlar ne kadar olacak? - Resim: 21

2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28 olursa:
SSK ve Bağ-Kur zammı yüzde 8,70, memur zammı yüzde 6,67 olacak. SSK ve Bağ-Kur taban aylığı 25 bin 601 TL'ye, en düşük memur maaşı 74 bin 908 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 33 bin 630 TL'ye çıkacak.

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Memur ve emeklinin 2027 Ocak zammı için 4 ayrı hesap: Maaşlar ne kadar olacak? - Resim: 22

2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 29,43 olursa:
SSK ve Bağ-Kur zammı yüzde 9,91, memur zammı yüzde 7,86 olacak. SSK ve Bağ-Kur taban aylığı 25 bin 886 TL'ye, en düşük memur maaşı 75 bin 744 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 34 bin 5 TL'ye çıkacak.

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Memur ve emeklinin 2027 Ocak zammı için 4 ayrı hesap: Maaşlar ne kadar olacak? - Resim: 23

2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 29,55 olursa:
SSK ve Bağ-Kur zammı yüzde 10,01, memur zammı yüzde 7,95 olacak. SSK ve Bağ-Kur taban aylığı 25 bin 910 TL'ye, en düşük memur maaşı 75 bin 807 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 34 bin 33 TL'ye çıkacak.

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Memur ve emeklinin 2027 Ocak zammı için 4 ayrı hesap: Maaşlar ne kadar olacak? - Resim: 24

2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 30,47 olursa:
SSK ve Bağ-Kur zammı yüzde 10,80, memur zammı yüzde 8,73 olacak. SSK ve Bağ-Kur taban aylığı 26 bin 96 TL'ye, en düşük memur maaşı 76 bin 355 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 34 bin 279 TL'ye çıkacak.

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