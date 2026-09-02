Memur ve emeklinin ocak zammı için yeni hesap: Maaşlar ne kadar artacak?
Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin 2027 Ocak zammında belirleyici olacak enflasyon verileri için gözler ağustos ayı TÜFE rakamlarına çevrildi. Anketlerdeki yıl sonu enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 9,91 ile yüzde 10,8, memur ve memur emeklilerinin zammının ise yüzde 7,86 ile yüzde 8,73 arasında gerçekleşebileceği hesaplanıyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Memur ve emeklilerin yeni yıl maaşlarına ilişkin hesaplamalar şekillenmeye başladı.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını 2026'nın ikinci yarısında gerçekleşecek 6 aylık enflasyon belirleyecek.
Memur ve memur emeklilerine ise Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 5 artış ve 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı kadar enflasyon farkı yansıtılacak.
Temmuz ayı enflasyonunun açıklanmasıyla ilk veri belli olurken, zam oranlarını gösterecek ikinci veri olan ağustos enflasyonu bekleniyor.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,86 artacağını tahmin etti.
Ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 29,49 oldu.
Bu tahmin gerçekleşirse yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yüzde 9,97'ye ulaşması bekleniyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammı yüzde 9,97 olacak.
AA Finans anketindeki tahminin gerçekleşmesi durumunda memur ve memur emeklilerinin ocak ayındaki zam oranı yüzde 2,78 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 7,91'e ulaşacak.
Bu senaryoda en düşük memur maaşı 70 bin 224 liradan 75 bin 779 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı ise 31 bin 527 liradan 34 bin 21 liraya yükselecek.
Altı aylık enflasyon oranı taban aylığa yansıtılırsa SSK ve Bağ-Kur'lulara yönelik en az ödeme de 23 bin 552 liradan 25 bin 900 liraya çıkacak.
Merkez Bankası'nın ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ekonomistlerin cari ay enflasyon tahmini yüzde 1,67, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 29,43 olarak yer aldı.
Bu tahmin gerçekleşirse 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9,91 olacak.
Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak zammı yüzde 9,91'e ulaşırken, memur ve memur emeklilerinin zammının yüzde 2,72 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 7,86 olması bekleniyor.
Bu senaryoda en düşük memur maaşı 75 bin 744 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 34 bin 5 liraya, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik en düşük ödeme ise 25 bin 886 liraya ulaşacak.
Finansal Kurumlar Birliği'nin araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,47 oldu.
Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayındaki zam oranının yüzde 10,8, memur ve memur emeklilerinin zam oranının ise yüzde 8,73 olması bekleniyor.
Tahmin gerçekleşirse en düşük memur maaşı 76 bin 355 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 34 bin 279 liraya, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik en düşük ödeme ise 26 bin 96 liraya çıkabilecek.
Merkez Bankası, 2026 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 28 olarak güncelledi. Bankanın tahmini, yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 8,7 olabileceğine işaret ediyor.
Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 8,7, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 1,59 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 6,67 zam yansıtılabilecek.
Bu hesaplamaya göre en düşük memur maaşı 74 bin 908 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 33 bin 630 liraya, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik en düşük ödeme ise 25 bin 601 liraya çıkacak.
Memur ve emeklilerin 2027 Ocak ayında alacağı kesin zam oranı henüz belli değil.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon, memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme artışıyla birlikte oluşacak enflasyon farkı belirleyici olacak.
Ağustos ayı enflasyon verisi, milyonlarca memur ve emeklinin ocak zammını gösterecek altı aylık tablonun ikinci verisini oluşturacak.