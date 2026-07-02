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Memur ve emeklinin temmuz zammı için 3 farklı beklenti

Haziran enflasyonunun açıklanmasına saatler kala milyonlarca memur ve emeklinin gözü yarın açıklanacak TÜİK verilerine çevrildi. Üç farklı beklenti anketi, temmuz zammı için üç ayrı senaryoya işaret ederken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranının yüzde 17,82 ile 19,23 arasında değişebileceği öngörülüyor.

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Memur ve emeklinin temmuz zammı için 3 farklı beklenti - Resim: 1

Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için temmuz ayında yapılacak maaş artışı yarın açıklanacak haziran ayı enflasyon verisiyle kesinleşecek.

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Memur ve emeklinin temmuz zammı için 3 farklı beklenti - Resim: 2

İlk 5 aylık enflasyonun belli olmasının ardından gözler son veriye çevrilirken, farklı kurumların beklenti anketleri üç ayrı zam senaryosu ortaya koydu.

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Memur ve emeklinin temmuz zammı için 3 farklı beklenti - Resim: 3

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyonuna ilişkin beklentileri yüzde 1,04, 1,36 ve 2,25 seviyelerinde yoğunlaşıyor.

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Memur ve emeklinin temmuz zammı için 3 farklı beklenti - Resim: 4

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 17,82 ile 19,23 arasında değişebilir.

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Memur ve emeklinin temmuz zammı için 3 farklı beklenti - Resim: 5

Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme farkı dahil zam oranının ise yüzde 13,57 ile 14,93 arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

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Memur ve emeklinin temmuz zammı için 3 farklı beklenti - Resim: 6

Tahminlere göre en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığının 23 bin 564 TL ile 23 bin 846 TL aralığına yükselmesi öngörülüyor.

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Memur ve emeklinin temmuz zammı için 3 farklı beklenti - Resim: 7

En düşük memur emekli aylığının ise beklentilere göre 31 bin 541 TL ile 31 bin 918 TL arasında şekillenebileceği ifade ediliyor.

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Memur ve emeklinin temmuz zammı için 3 farklı beklenti - Resim: 8

Oluşan zam senaryolarına göre öğretmen, polis, hemşire, mühendis, teknisyen, uzman doktor ve profesör başta olmak üzere kamu çalışanlarının maaşlarında da yüzde 13,57 ila 14,93 arasında artış bekleniyor.

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Memur ve emeklinin temmuz zammı için 3 farklı beklenti - Resim: 9

Nihai maaşlar ise yarın açıklanacak haziran enflasyonunun ardından kesinleşecek.

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Memur ve emeklinin temmuz zammı için 3 farklı beklenti - Resim: 10

Temmuz maaş zammı için son sözü TÜİK'in açıklayacağı haziran enflasyonu söyleyecek.

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Memur ve emeklinin temmuz zammı için 3 farklı beklenti - Resim: 11

Açıklanacak veriyle birlikte milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin alacağı zam oranı ve yeni maaşları resmen belli olacak.

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