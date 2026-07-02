Memur ve emeklinin temmuz zammı için 3 farklı beklenti
Haziran enflasyonunun açıklanmasına saatler kala milyonlarca memur ve emeklinin gözü yarın açıklanacak TÜİK verilerine çevrildi. Üç farklı beklenti anketi, temmuz zammı için üç ayrı senaryoya işaret ederken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranının yüzde 17,82 ile 19,23 arasında değişebileceği öngörülüyor.
Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için temmuz ayında yapılacak maaş artışı yarın açıklanacak haziran ayı enflasyon verisiyle kesinleşecek.
İlk 5 aylık enflasyonun belli olmasının ardından gözler son veriye çevrilirken, farklı kurumların beklenti anketleri üç ayrı zam senaryosu ortaya koydu.
Ekonomistlerin haziran ayı enflasyonuna ilişkin beklentileri yüzde 1,04, 1,36 ve 2,25 seviyelerinde yoğunlaşıyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 17,82 ile 19,23 arasında değişebilir.
Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme farkı dahil zam oranının ise yüzde 13,57 ile 14,93 arasında gerçekleşmesi bekleniyor.
Tahminlere göre en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığının 23 bin 564 TL ile 23 bin 846 TL aralığına yükselmesi öngörülüyor.
En düşük memur emekli aylığının ise beklentilere göre 31 bin 541 TL ile 31 bin 918 TL arasında şekillenebileceği ifade ediliyor.
Oluşan zam senaryolarına göre öğretmen, polis, hemşire, mühendis, teknisyen, uzman doktor ve profesör başta olmak üzere kamu çalışanlarının maaşlarında da yüzde 13,57 ila 14,93 arasında artış bekleniyor.
Nihai maaşlar ise yarın açıklanacak haziran enflasyonunun ardından kesinleşecek.
Temmuz maaş zammı için son sözü TÜİK'in açıklayacağı haziran enflasyonu söyleyecek.
Açıklanacak veriyle birlikte milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin alacağı zam oranı ve yeni maaşları resmen belli olacak.