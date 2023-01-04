Memur ve memur emeklisi zamları belli oldu! İşte en düşük ve en yüksek maaş...
Memur ve memur emekli aylıkları 2023 yılında enflasyon farkı zammı ile artış gösterecek. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 15,4 artarken memur maaşları ve Emekli Sandığı'ndan emekli olanların aylıkları yüzde 16,5 artacak. 15 Ocak tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen ek gösterge düzenlemesi ile tüm emeklilerin aylıklarında 230 TL ilave artış yaşanacak.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verilerine göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 15.4, memur maaşları ve Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarına da yüzde 16,5 oranında enflasyon farkı verilecekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacaklarını açıkladı.
Ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkanların emekli aylıkları 25 yıl hizmeti olanlarda 2.032 TL, 30 yıl hizmeti olanlarda ise 2.270 TL artacak.
Ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkanların emekli aylıkları ise 25 yıl hizmeti olanlarda 2.365 TL, 30 yıl hizmeti olanlarda da 2.604 TL artacak. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve avukatların emekli aylıkları 11.627 TL’de eşitlenecek.
Ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkartılanların 30 yıl üzerinden emekli olması halinde emekli ikramiyesinde 68.106 TL artış olacak.