Memur ve memur emeklisi zamları belli oldu! İşte en düşük ve en yüksek maaş...

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verilerine göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 15.4, memur maaşları ve Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarına da yüzde 16,5 oranında enflasyon farkı verilecekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacaklarını açıkladı.

1 | 45