Memur zammı milyonları etkileyecek: Ocak artışı sosyal yardımları da değiştirecek
Memurların ocak zammının yüzde 8,01 ile yüzde 8,66 arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Enflasyon tahminlerine göre şekillenen bu oran yalnızca memur ve memur emeklilerinin maaşlarını değil; aile yardımı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım yardımı, SED ödemeleri ve bedelli askerlik ücretini de değiştirecek.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Yıl sonuna yaklaşılırken milyonların gözü ocak ayında yapılacak artışlara çevrildi. 3 farklı enflasyon tahminine göre memurların zam oranı yüzde 8,01, yüzde 8,05 veya yüzde 8,66 olacak.
Bu artışla birlikte en düşük memur maaşının 70 bin 224 liradan 75 bin 849-76 bin 305 lira aralığına, memur emeklisi taban aylığının ise 31 bin 526 liradan 34 bin 52-34 bin 257 lira aralığına yükselmesi bekleniyor.
Memur maaş katsayısındaki artış, aile yardımı ödemelerine de doğrudan yansıyacak.
Çalışmayan eş için halen aylık 3 bin 581,14 lira olan yardımın 3 bin 868-3 bin 891 lira aralığına çıkması bekleniyor.
0-6 yaş arasındaki çocuk için 787,76 lira olan ödeme 851-856 liraya, 6 yaş üstü çocuk için 393,88 liralık ödeme ise 425-428 liraya yükselecek.
İki çocuğu bulunan ve eşi çalışmayan bir memura yapılan toplam aile yardımının da 5 bin 157 liradan 5 bin 570-5 bin 603 lira aralığına çıkacağı hesaplanıyor.
Memur maaş katsayısındaki yükseliş, kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıyacak. Aylık 1.113,88 lira olan ikramiyenin 1.203-1.210 lira seviyesine gelmesi bekleniyor.
Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorların aylık ilave ödemeleri de memur maaş katsayısına bağlı olarak değişecek.
Tahmine göre ek ödeme, uzman olmayan emekli doktorlarda 31 bin 510 liradan 34 bin 34-34 bin 257 liraya, uzmanlarda ise 40 bin 963 liradan 44 bin 244-44 bin 511 liraya yükselecek.
Memur zammından sosyal yardım ödemeleri de etkilenecek. Sosyal güvencesi bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlara halen aylık 7 bin 257,36 lira ödeniyor.
Üç senaryoya göre 65 yaş aylığı; yüzde 8,01 artışta 7 bin 839 lira, yüzde 8,05 artışta 7 bin 842 lira, yüzde 8,66 artışta 7 bin 886 lira olacak.
Bakıma muhtaç yaşlılar ve engelliler için sağlanan evde bakım yardımı halen 15 bin 755,12 lira seviyesinde.
Ocak zammının yüzde 8,01 olması halinde ödeme 17 bin 17 liraya, yüzde 8,05 olması halinde 17 bin 23 liraya, yüzde 8,66 olması halinde ise 17 bin 120 liraya yükselecek.
Yüzde 40-69 engel oranına sahip kişilere ödenen aylık 5 bin 793,32 liradan 6 bin 257-6 bin 295 lira aralığına çıkacak.
Yüzde 70 ve üzeri engelli aylığının ise 8 bin 689,97 liradan 9 bin 386-9 bin 443 lira aralığına yükselmesi bekleniyor.
18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına ödenen aylık 5 bin 793 liradan 6 bin 257-6 bin 295 lira aralığına çıkacak.
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de memur maaş katsayısındaki değişiklikten etkilenecek.
Ortalama 11 bin 38,08 lira olan SED ödemesinin ocakta 11 bin 922-11 bin 994 lira aralığına yükselmesi öngörülüyor.
Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan aylık 15 bin 755 liralık yardımın da tahminlere göre 17 bin 17-17 bin 120 lira seviyesine çıkması bekleniyor.
Memur maaş katsayısındaki artış bedelli askerlik ücretini de değiştirecek.
Şu an başvuran gençler halen 472 bin 653 lira öderken; ücretin ocak ayında tahminlere göre 510 bin 513 lira ile 513 bin 585 lira aralığına çıkacağı hesaplanıyor.
Böylece memurların ocak ayında alacağı zam oranı, maaş ve emekli aylıklarının yanı sıra aile yardımlarından sosyal desteklere ve bedelli askerlik ücretine kadar milyonlarca kişiyi ilgilendiren çok sayıda ödeme kalemini yeniden belirleyecek.