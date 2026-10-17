Memurun 2027 fazla mesai ücreti belli oldu

Kamu çalışanlarının 2027 yılında alacağı fazla mesai ücretleri ve harcırah tutarları netleşti. Yeni düzenlemeyle devlet memurlarının saatlik fazla çalışma ücretine 3,30 TL zam yapılması öngörülüyor. Ancak ödenecek tutarlar, personelin görev yaptığı kuruma ve çalışma koşullarına göre değişiklik gösterecek.