Merkez bankaları 39 ton altın aldı: Türkiye’de üç aylık seri sona erdi

Merkez bankaları yeniden altına yöneldi





Merkez bankalarının altın piyasasındaki hareketliliği ağustosta yeniden hızlandı. Dünya Altın Konseyi’nin son verilerine göre ay boyunca bildirilen net alımlar 39 tona ulaştı. Böylece yılbaşından bu yana bildirilen toplam alım 170 tona çıktı. Alım tarafında Çin açık ara öne çıkarken Polonya, Özbekistan ve Kazakistan da rezervlerini büyütmeye devam etti. Türkiye cephesinde ise üç aydır süren net satış serisi sona erdi ve ağustosta yeniden alıma geçildi.