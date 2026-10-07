Merkez bankaları 39 ton altın aldı: Türkiye’de üç aylık seri sona erdi
Dünya Altın Konseyi’nin ağustos verileri, merkez bankalarının altın iştahının yeniden hızlandığını gösterdi. Ay boyunca net 39 ton alım yapılırken Türkiye üç aylık satış serisini bitirip yeniden alıcı oldu; Çin ise açık ara öne çıktı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Merkez bankaları yeniden altına yöneldi
Merkez bankalarının altın piyasasındaki hareketliliği ağustosta yeniden hızlandı. Dünya Altın Konseyi’nin son verilerine göre ay boyunca bildirilen net alımlar 39 tona ulaştı. Böylece yılbaşından bu yana bildirilen toplam alım 170 tona çıktı. Alım tarafında Çin açık ara öne çıkarken Polonya, Özbekistan ve Kazakistan da rezervlerini büyütmeye devam etti. Türkiye cephesinde ise üç aydır süren net satış serisi sona erdi ve ağustosta yeniden alıma geçildi.
Bir ayda 39 ton altın aldılar
Ağustosta merkez bankalarının toplam net altın alımı 39 ton olarak kayda geçti. Bu rakam, temmuzdaki 23 tonluk net alımın belirgin biçimde üzerine çıktı. Dünya Altın Konseyi verileri, 2026 boyunca alım iştahının ülkeler arasında farklı hızlarda sürdüğünü gösteriyor. Yılbaşından ağustos sonuna kadar bildirilen toplam alım 170 tona ulaşırken aylık tabloda birkaç büyük alıcının ağırlığı belirginleşti. Özellikle Çin’in tek başına yaptığı alım toplamın önemli bölümünü oluşturdu.
Çin tek başına 20 ton aldı
Ağustos ayının en büyük altın alıcısı Çin oldu. Çin Merkez Bankası ay boyunca rezervlerine 20 ton altın ekledi ve alım serisini 22’nci aya taşıdı. Böylece Çin’in 2026 başından bu yana yaptığı toplam alım 80 tona ulaştı. Ülkenin resmi altın rezervi yaklaşık 2 bin 387 tona yükselirken altının toplam rezervler içindeki payı yüzde 9 seviyesine çıktı. Çin, yılbaşından bu yana alım miktarında Polonya’nın ardından ikinci sırada yer alıyor.
Polonya yılın lideri
Polonya ağustosta 8 ton altın alarak yılın en büyük alıcısı konumunu korudu. Ülkenin 2026 başından bu yana yaptığı toplam alım 98 tona ulaştı. Polonya’nın altın rezervi 648 tona yükselirken daha önce açıklanan 700 tonluk hedefe de biraz daha yaklaşıldı. Çin son aylarda alımlarını hızlandırsa da yıl toplamında liderlik hâlâ Polonya’da bulunuyor. İki ülke, 2026’da merkez bankalarının altın talebinde açık ara öne çıkan büyük alıcılar oldu.
Özbekistan rezervinin yüzde 90’ını altına bağladı
Özbekistan da ağustosta güçlü alım yapan ülkeler arasında yer aldı. Merkez bankası bir ayda 8 ton altın alırken yılbaşından bu yana toplam alım 50 tona yaklaştı. Ülkenin altın rezervi yaklaşık 439 tona ulaşırken altının toplam rezervler içindeki payı yüzde 90 seviyesine çıktı. Temmuzda 1 ton satış yapan Özbekistan’ın ağustosta yeniden güçlü biçimde alıcı konumuna geçmesi de aylık tablonun dikkat çeken değişimlerinden biri oldu.
Kazakistan da alımları sürdürdü
Kazakistan Merkez Bankası ağustosta rezervlerine 7 ton altın ekledi. Böylece ülkenin 2026 başından bu yana yaptığı toplam alım yaklaşık 36 tona çıktı. Kazakistan’ın altın varlıkları yaklaşık 377 tona ulaşırken altının toplam rezervler içindeki payı yüzde 79 seviyesinde bulunuyor. Ülke yıl boyunca düzenli alım yapan merkez bankaları arasında yer aldı. Ağustos verisi de bu eğilimin sürdüğünü gösterirken Kazakistan ayın en büyük dört altın alıcısından biri oldu.
Türkiye üç ay sonra yeniden alıcı
Türkiye cephesinde ağustos ayında dikkat çekici bir yön değişimi yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası üç ay üst üste net satış yaptıktan sonra ağustosta 3 ton altın aldı. Buna rağmen yılın ilk aylarındaki yüksek satışların etkisi sürüyor ve 2026 başından ağustos sonuna kadar bildirilen net satış 82 ton düzeyinde bulunuyor. Dünya Altın Konseyi, Türkiye’nin satışlarının büyük bölümünün yılın ilk çeyreğinde gerçekleştiğini belirtiyor. Ağustos verisi böylece üç aylık satış serisinin sona erdiğini gösterdi.
Çekya’nın serisi 42 aya çıktı
Çekya Merkez Bankası da düzenli altın alımını ağustosta sürdürdü. Banka ay içinde 2 ton altın satın alırken art arda alım yaptığı ay sayısı 42’ye çıktı. Yılbaşından bu yana toplam alım 14 tona ulaştı. Çekya’nın resmi altın rezervi yaklaşık 86 tona yükselirken altının toplam rezervler içindeki payı yüzde 7 seviyesinde bulunuyor. Aylık miktar büyük alıcılara göre düşük kalmasına rağmen kesintisiz alım süresi Çekya’yı merkez bankaları arasında dikkat çeken ülkelerden biri yapıyor.
Rusya satışa devam etti
Ağustos tablosunda herkes alıcı değildi. Rusya Merkez Bankası ay boyunca 6 ton altın satarak yıl içindeki satışlarını sürdürdü. Rusya’nın 2026 başından bu yana net satışı 56 tona ulaştı ve toplam altın rezervi yaklaşık 2 bin 271 tona geriledi. Ürdün Merkez Bankası da ağustosta 3 ton satış yaptı. Buna karşın Ürdün yıl toplamında yaklaşık 2 ton net alıcı konumunda. Ülkenin altın rezervi 75 ton seviyesinde ve altının toplam rezervlerdeki payı yaklaşık yüzde 37.
Yılın en büyük alıcısı Polonya
2026’nın ilk sekiz ayındaki tablo alıcılarla satıcılar arasındaki farkı belirgin biçimde ortaya koyuyor. Polonya 98 tonla yılın en büyük net alıcısı olurken Çin 80 tonla ikinci sırada yer alıyor. Özbekistan yaklaşık 50 ton, Kazakistan ise yaklaşık 36 tonluk alımla onları izliyor. Diğer tarafta Türkiye 82 ton ve Rusya 56 ton net satışla yılın öne çıkan satıcıları arasında bulunuyor. Ancak Türkiye’nin ağustosta yeniden altın alması aylık tablonun dikkat çeken değişikliklerinden biri oldu.
Gözler yılın kalan aylarında
Dünya Altın Konseyi’nin ağustos verileri, merkez bankalarının altına ilgisinin birkaç ülkeyle sınırlı kalmadığını gösteriyor. Çin ve Polonya büyük miktarlı alımlarla öne çıkarken Özbekistan, Kazakistan ve Çekya rezervlerini büyütmeye devam etti. Türkiye ise üç aylık satış serisini sonlandırarak yeniden alıcı tarafına geçti. Buna karşılık Rusya satışlarını sürdürdü. Yılın kalan bölümünde Polonya ile Çin’in alımları ve Türkiye’nin yeniden alıcı konumunda kalıp kalmayacağı izlenecek.