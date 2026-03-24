Merkez bankaları altına yöneliyor: 2026'da alım dalgası güçlenebilir
Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle küresel belirsizlik artarken altın fiyatları da son 4 ayın en dip seviyesine geriledi. Altındaki düşüş yatırımcıyı endişelendirirken Dünya Altın Konseyi'nin (WGC), son raporu altındaki düşüşün geçici olduğuna işaret etti. WGC, küresel ekonomideki belirsizlikler ve artan jeopolitik risklerin, merkez bankalarını altın rezervlerini artırmaya yönlendirdiğini ortaya koyarken, 2026 yılı boyunca merkez bankalarının altın alımlarına devam etmesi bekleniyor.
Altın son gelişmelerle birlikte 4 ayın en dip seviyesine gerilerken ons başına 4 bin 340 dolara düştü. Değerli metallerdeki düşüş piyasalarda endişeleri artırırken Dünya Altın Konseyi'nin (WGC), son raporu altının kazandırmaya devam edeceğini ortaya koydu.
WGC yetkilisi Shaokai Fan, Guatemala, Endonezya ve Malezya gibi ülkelerin uzun bir aranın ardından yeniden piyasaya döndüğünü, merkez bankalarının alıcı konuma geçmesinin de altın piyasasında yeni bir döneme işaret ettiğini belirtti.
WGC'nin raporuna dikkat çeken Fan, merkez bankalarının sadece uluslararası piyasalarda değil, yerel düzeyde de yeni stratejiler geliştirdiğini bazı ülkelerin, küçük ölçekli yerli üreticilerden doğrudan altın alımı yaptığını söyledi.
Altındaki düşüşün sebebi ne?
Analistler altın fiyatlarındaki sert düşüşün faiz ve enflasyon endişeleri ile körüklendiğini belirtirken, WGC’ye göre bu düşüşte en önemli etken, yatırımcıların nakit ihtiyacını karşılamak için zorunlu satışlara yönelmesi.
Analistler, kısa vadede dalgalanma sürse de merkez bankalarının güçlü talebinin yıl boyu devam edeceğini bunun da altının uzun vadeli görünümünü desteklemeye devam edeceğini ifade ediyor.
Kritik seviye 4 bin 200 dolar
Altın fiyatında kritik eşik ise 4 bin 200 dolar olarak değerlendiriliyor. Altının bu seviyenin altına inmesi, düşüşün kalıcı bir trende dönüşebileceği konusunda endişeleri artırıyor.
Analistler ise yatırımcıları temkinli ilerlemeleri konusunda uyarıyor.