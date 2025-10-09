Merkez Bankası ekim faiz kararı ne zaman açıklanacak? MB faiz düşürecek mi?

Merkez Bankası'nın her toplantısı ilgiyle takip ediliyor. Merkez temmuz ayında faiz indirimine başlarken ekim ayındaki toplantıda nasıl bir karar alacağı merak ediliyor. Ekim ayının ortalarına doğru ilerlerken "Merkez Bankası ekim faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu tırmanıyor.