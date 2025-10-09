Merkez Bankası ekim faiz kararı ne zaman açıklanacak? MB faiz düşürecek mi?
Merkez Bankası faiz kararı için bekleyiş başladı. Eylül enflasyon rakamlarının beklentinin üzerinde gelmesi faiz indirimi konusunda Merkez'in elini zayıflatırken vatandaşlar tarihleri sıkı şekilde araştırıyor. İşte "Merkez Bankası ekim faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusunun yanıtı...
Merkez Bankası'nın her toplantısı ilgiyle takip ediliyor. Merkez temmuz ayında faiz indirimine başlarken ekim ayındaki toplantıda nasıl bir karar alacağı merak ediliyor. Ekim ayının ortalarına doğru ilerlerken "Merkez Bankası ekim faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu tırmanıyor.
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Toplantısı 23 Ekim Perşembe günü gerçekleşecek. Karar saat 14.00'de açıklanacak.
Merkez Bankası faiz indirecek mi?
Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 100 baz puan faiz indirimine gitmesini bekliyor.