Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanıyor? Faizler düştü mü?

Milyonların gözü bugün yine Merkez Bankası'nda olacak. Yüzde 46 seviyesinde seyreden politika faizinin düşmesine kesin gözle bakılırken karar metninin detayları da en ince ayrıntısına kadar incelenecek. Türkiye bu karar odaklanırken art arda gelen soru ise "Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak" şeklinde...

Faiz ne kadar düşecek?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde, politika faizine ilişkin beklentilerde dikkat çekici bir değişim yaşandı.

Anket sonuçlarına göre, temmuz toplantısı için politika faizi beklentisi yüzde 43,29 seviyesinde oluştu. Bu, mevcut faiz oranında bir değişiklik öngörülmediğini gösterirken, ağustos toplantısında faiz oranının yüzde 40,90’a, eylül toplantısında ise yüzde 38,60’a gerilemesi bekleniyor.

Yıl sonu politika faizi beklentisi ise yüzde 36,16 oldu. Bu oran, yılın kalan aylarında Merkez Bankası’nın kademeli bir faiz indirimi sürecine gireceği beklentisini güçlendiriyor. Ayrıca, 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi yüzde 28,25’e kadar düştü.