Merkez Bankası faiz kararı bu hafta mı, ne zaman? Faizler inecek mi, düşecek mi? Faizler ne kadar düşer?
Eylül ayının ilk haftası geride kalırken ağustos ayında gerçekleşemeyen Merkez Bankası'nın bu ayki toplantı tarihi merak ediliyor. Milyonlarca kişinin gözü kulağı PPK toplantısında olacak. Faiz indirimine kesin gözle bakılırken art arda gelen soru "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" şeklinde...
Merkez Bankası faiz kararı yeni hafta ile birlikte daha da gündem olmuş durumda... Geçen ay toplantı yapılmazken bu ay hangi tarihte toplantının yapılacağı sorgulanıyor. İşte "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" sorusunun yanıtı...
Merkez Bankası toplantısı ne zaman?
Ağustos ayında Merkez Bankası toplantısı gerçekleşmezken bir sonraki TCMB toplantısı 11 Eylül'de yapılacak. Faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.
Faizler ne kadar inecek?
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, eylül ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 41'e çekmesini bekliyor.