Merkez Bankası faiz kararı bu hafta mı? TCMB toplantısı ne zaman? Faizler ne kadar düşecek?
Dünya Fed'e odaklanırken yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor. Faizlerin düşmesi kuvvetle muhtemel fakat ne kadar düşeceği merak konusu... Şu sıralar en çok iletinin başında ise "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" geliyor.
Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor. Ekonomiyi yakından takip edenler toplantı tarihini beklerken herkesin dilinde aynı soru var: Faizler ne kadar düşecek?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 24 Temmuz Perşembe günü toplanacak. TCMB faiz kararını saat 14.00'te kamuoyu ile paylaşacak.
Mevcut beklentilere göre Merkez Bankası'nın (TCMB) önümüzdeki aylarda politika faizini kademeli olarak düşürmesi bekleniyor. İlk toplantıda politika faizi için öngörülen seviye yüzde 43,29 olarak ifade edilirken, bu oran ikinci toplantıda yüzde 40,90’a, üçüncü toplantıda ise yüzde 38,60’a gerilemesi bekleniyor.