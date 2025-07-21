Merkez Bankası faiz kararı bu hafta mı? TCMB toplantısı ne zaman? Faizler ne kadar düşecek?

Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor. Ekonomiyi yakından takip edenler toplantı tarihini beklerken herkesin dilinde aynı soru var: Faizler ne kadar düşecek?

Mevcut beklentilere göre Merkez Bankası'nın (TCMB) önümüzdeki aylarda politika faizini kademeli olarak düşürmesi bekleniyor. İlk toplantıda politika faizi için öngörülen seviye yüzde 43,29 olarak ifade edilirken, bu oran ikinci toplantıda yüzde 40,90’a, üçüncü toplantıda ise yüzde 38,60’a gerilemesi bekleniyor.