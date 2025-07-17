Merkez Bankası faiz kararı bugün mü, ne zaman? Faizler ne kadar düşecek?

Merkez Bankası bu ay yine toplanacak. Bu toplantı epey kritik... Enflasyonun yıllık bazda düşmesi nedeniyle faizlerin düşürülmesi bekleniyor. Vatandaşlar da faizlerin ne kadar düşeceğine odaklanmış durumda... Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

1 | 3