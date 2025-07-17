Merkez Bankası faiz kararı bugün mü, ne zaman? Faizler ne kadar düşecek?
Türkiye, Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararına odaklandı. Uzun süredir faizler yüksek seyrederken en son gelen enflasyon verisi sonrası faizlerin düşmesi gündemde... Faizlerin epey düşeceği konuşuluyor fakat ne kadar düşeceği konusunda netlik yok. Bu nedenle hem "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman", hem de "Faizler ne kadar düşecek" sorusu sıkça geliyor.
Merkez Bankası bu ay yine toplanacak. Bu toplantı epey kritik... Enflasyonun yıllık bazda düşmesi nedeniyle faizlerin düşürülmesi bekleniyor. Vatandaşlar da faizlerin ne kadar düşeceğine odaklanmış durumda... Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 24 Temmuz Perşembe günü toplanacak. TCMB faiz kararını saat 14.00'te kamuoyu ile paylaşacak.
Faizler ne kadar düşecek?
Genel beklenti, politika faizinin 300 baz puan düşürülerek yüzde 43 seviyesine gerilemesi yönünde. Ancak bazı banka ve finans kuruluşları, indirimin 350 baz puana kadar çıkabileceğini öngörüyor.
3 Temmuz’da açıklanan enflasyon verileri sonrası ise faiz indiriminin daha derinleşerek 400-500 baz puan aralığında olabileceği yönünde değerlendirmeler dikkat çekiyor.