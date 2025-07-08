Merkez Bankası faiz kararı: MB toplantısı ne zaman? Faizler ne kadar düşecek?

Merkez Bankası politika faizi yüzde 46... Geçen ay İsrail- İran savaşı nedeniyle faizler sabit kalırken bu ayki nasıl bir yol izleneceği merak ediliyor. Yıllık bazda düşen enflasyon nedeniyle faiz indirimine kesin gözüyle bakılırken sıklıkla "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman", "Faizler ne kadar düşecek" sorusu yöneltiliyor.

Faizler ne kadar düşecek?

Uzmanların beklentilerine göre, Merkez Bankası'nın temmuz ayında bir faiz indirimi yapması kuvvetle muhtemel...

Genel beklenti, politika faizinin 300 baz puan indirilerek 43'lü seviyelere çekilmesi yönünde.

Bazı bankaların beklentisi ise 350 baz puanlık bir indirim şeklinde ifade ediliyor.

Bugün gelen enlfasyon rakamı sonrası 400 ila 500 baz puana kadar daha büyük bir indirim yapma ihtimali de bulunuyor.