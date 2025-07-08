Merkez Bankası faiz kararı: MB toplantısı ne zaman? Faizler ne kadar düşecek?
Türkiye, Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına odaklanmış durumda... Bu ay faiz indirim beklentisi yüksek ve hem toplantı tarihi hem de faizlerin ne kadar düşeceği merak ediliyor.
Merkez Bankası politika faizi yüzde 46... Geçen ay İsrail- İran savaşı nedeniyle faizler sabit kalırken bu ayki nasıl bir yol izleneceği merak ediliyor. Yıllık bazda düşen enflasyon nedeniyle faiz indirimine kesin gözüyle bakılırken sıklıkla "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman", "Faizler ne kadar düşecek" sorusu yöneltiliyor.
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 24 Temmuz Perşembe günü toplanacak. TCMB faiz kararını saat 14.00'te kamuoyu ile paylaşacak.
Faizler ne kadar düşecek?
Uzmanların beklentilerine göre, Merkez Bankası'nın temmuz ayında bir faiz indirimi yapması kuvvetle muhtemel...
Genel beklenti, politika faizinin 300 baz puan indirilerek 43'lü seviyelere çekilmesi yönünde.
Bazı bankaların beklentisi ise 350 baz puanlık bir indirim şeklinde ifade ediliyor.
Bugün gelen enlfasyon rakamı sonrası 400 ila 500 baz puana kadar daha büyük bir indirim yapma ihtimali de bulunuyor.