Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler düşecek mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kritik bir toplantı daha yapacak. Haziran ayı toplantısı için geri sayım sürerken yıllık bazda düşen enflasyon sonrası faizlerin düşüp düşmeyeceği araştırılıyor. Şu sıra en çok yöneltilen soru ise "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" şeklinde...

Faizler düşecek mi?

Mayıs ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesi, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlama olasılığını artırdı. Ancak İsrail-İran hattındaki gerilim gibi jeopolitik risklerin, petrol fiyatları üzerinden enflasyon baskısını yeniden artırabileceği uyarısı yapılıyor.

Bu nedenle piyasa uzmanları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haziran toplantısında politika faizini sabit tutarak temkinli bir duruş sergilemesini ve önümüzdeki aylara yönelik sınırlı da olsa indirim sinyali vermesini bekliyor. İlk faiz indiriminin ise temmuz ayında gündeme gelmesi daha güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.