Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler düşecek mi?
Milyonlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor. Merkez, temmuz ayında politika faizini 300 baz puan indirirken bir sonraki toplantıda nasıl bir yol izleneceği merak ediliyor. Ekonomiyi yakından takip edenler sıkça "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak", "Faizler düşecek mi" diye soruyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Para Politikası Kurulu’nun açıklayacağı karar milyonları yakından ilgilendiriyor. Yıllık bazda enflasyon düşerken faizlerin de inip inmeyeceği sorgulanıyor. İşte "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusunun cevabı...
Merkez Bankası toplantısı ne zaman?
Ağustos ayında Merkez Bankası toplantısı gerçekleşmezken bir sonraki TCMB toplantısı 11 Eylül'de yapılacak. Faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.
Eylül ayında faizler düşecek mi?
Ekonomistlerin genel beklentisi eylül ayında politika faizinin 250 ya da 300 baz puan düşeceği yönünde...