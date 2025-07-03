Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler düşecek mi, indirilecek mi?

Bugün haziran ayı enflasyon rakamları paylaşıldı, Merkez Bankası'nın faiz kararı merak konusu oldu. Yıllık enflasyonda düşüş devam ederken Merkez'in yapacağı hamle merak ediliyor. Piyasa bu ay faiz indirimine kesin gözüyle bakarken oran konusunda yurttaşlar araştırma içerisinde...

Faizler ne kadar düşecek?

Uzmanların beklentilerine göre, Merkez Bankası'nın temmuz ayında bir faiz indirimi yapması kuvvetle muhtemel...

Genel beklenti, politika faizinin 300 baz puan indirilerek 43'lü seviyelere çekilmesi yönünde.

Bazı bankaların beklentisi ise 350 baz puanlık bir indirim şeklinde ifade ediliyor.

Bugün gelen enlfasyon rakamı sonrası 400 ila 500 baz puana kadar daha büyük bir indirim yapma ihtimali de bulunuyor.