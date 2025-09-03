Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler düşecek mi? İşte Merkez'in toplantı tarihi...
Bugün Türkiye İstatistik Kurumu ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Veriye göre aylık bazda enflasyon yüzde 2.04 arttı. Şimdi Merkez Bankası'nın bu ay yapılacak toplantıda nasıl bir karar alacağı merak ediliyor. Vatandaşların sıkça yönelttiği soru "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" oluyor.
Milyonların gözü bugün TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verilerindeydi. TÜİK aylık enflasyonun yüzde 2.04 arttığını yıllık enflasyonun ise yüzde 32,65 olarak gerçekleştiğini belitti. Şimdi gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda... Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası toplantısı ne zaman?
Ağustos ayında Merkez Bankası toplantısı gerçekleşmezken bir sonraki TCMB toplantısı 11 Eylül'de yapılacak. Faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.
Eylül ayında faizler düşecek mi?
Ekonomistlerin genel beklentisi eylül ayında politika faizinin 100 ya da 200 baz puan düşeceği yönünde...