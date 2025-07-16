Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler düşecek mi, ne kadar düşecek?

Merkez Bankası'nın temmuz toplantısına çok az bir süre kaldı. Tarihler yaklaştıkça sorular da art arda geliyor. Özellikle toplantının tarihi merak edilirken bu ay faiz düşüşü beklentisi içinde olanlar ise "Faizler ne kadar düşecek" diye soruyor.

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