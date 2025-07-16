Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler düşecek mi, ne kadar düşecek?
Türkiye'nin gözü kulağı Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında... Ekonomiyi sıkı şekilde takip eden vatandaşlar tarihi araştırmaya başlarken faizlerin düşüp düşmeyeceğini araştırıyor. Sıklıkla yöneltilen soruların başında ise "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" geliyor.
Merkez Bankası'nın temmuz toplantısına çok az bir süre kaldı. Tarihler yaklaştıkça sorular da art arda geliyor. Özellikle toplantının tarihi merak edilirken bu ay faiz düşüşü beklentisi içinde olanlar ise "Faizler ne kadar düşecek" diye soruyor.
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 24 Temmuz Perşembe günü toplanacak. TCMB faiz kararını saat 14.00'te kamuoyu ile paylaşacak.
Faizler ne kadar düşer?
Piyasalarda gözler temmuz ayı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrilmiş durumda. Uzmanlara göre, faiz indirimi ihtimali oldukça yüksek.
Genel beklenti, politika faizinin 300 baz puan düşürülerek yüzde 43 seviyelerine gerilemesi yönünde. Bazı banka ve finans kuruluşları ise indirimin 350 baz puan olabileceğini öngörüyor.
3 Temmuz'da açıklanan enflasyon verisinin ardından, faiz indiriminin daha da derinleşerek 400 ila 500 baz puan arasında gerçekleşebileceği yorumları da yapılıyor.