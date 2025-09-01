Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler inecek mi?
Eylül ayının elişi ile birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplantı tarihleri merak edilmeye başlandı. Bu ay faiz indirimi beklentisi bir hayli yüksek ve "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu sıkça geliyor. İşte net tarih...
Eylül ayı geldi ve piyasaların gözü Merkez Bankası'nda... Beklentiler bu ay da faizlerin ineceği yönünde... Toplantı tarihini öğrenmek isteyenlerin başvurduğu soru ise "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" oluyor.
Merkez Bankası toplantısı ne zaman?
Ağustos ayında Merkez Bankası toplantısı gerçekleşmezken bir sonraki TCMB toplantısı 11 Eylül'de yapılacak. Faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.
Eylül ayında faizler düşecek mi?
Ekonomistlerin genel beklentisi eylül ayında politika faizinin 250 ya da 300 baz puan düşeceği yönünde...