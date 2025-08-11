Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? MB faiz düşürecek mi?
Merkez Bankası temmuz ayında yaptığı toplantıda beklentilerin üzerinde 300 baz puan faiz indirimi gerçekleştirdi. Şimdi bir sonraki toplantıda nasıl bir yok izleneceği merak edilirken sıkça "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt aranıyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın her toplantısı ilgiyle takip ediliyor. Yüksek faiz ortamında Merkez'in yol haritası merak ediliyor. Yıllık bazda enflasyon düşüş eğilimine girerken temmuz ayında 300 baz puanlık faiz indirimi gerçekleşti. Şimdi bunun devamının gelip gelmeyeceği sorgulanıyor. Öte yandan her geçen gün "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu artıyor.
Merkez Bankası toplantısı ne zaman?
Ağustos ayında Merkez Bankası toplantısı yapılmayacak. Bir sonraki TCMB toplantısı 11 Eylül'de yapılacak ve faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.
Eylül ayında faizler düşecek mi?
Ekonomistlerin genel beklentisi eylül ayında politika faizinin 250 ya da 300 baz puan düşeceği yönünde...