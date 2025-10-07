Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? MB faiz düşürecek mi, ne kadar indirecek?
TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı ve gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Aylık enflasyon beklentilerin üzerinde gelirken Merkez'in nasıl bir yol çizeceği merak konusu olmuş durumda... Tarihler sıkça araştırılıyor ve "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu yoğunlaşıyor.
Ekim ayının ilk haftası geride kalırken adım adım Merkez Bankası'nın faiz kararına yaklaşılıyor. Ekonomiyi yakından takip eden ve özellikle de yatırımcılar gelecek kararı heyecanla bekliyor. Bu sebeple "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu hızlanmış durumda... İşte o tarihler...
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Toplantısı 23 Ekim Perşembe günü gerçekleşecek. Karar saat 14.00'de açıklanacak.
Merkez Bankası faiz indirecek mi?
Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 100 baz puan faiz indirimine gitmesini bekliyor.