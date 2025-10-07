Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? MB faiz düşürecek mi, ne kadar indirecek?

Ekim ayının ilk haftası geride kalırken adım adım Merkez Bankası'nın faiz kararına yaklaşılıyor. Ekonomiyi yakından takip eden ve özellikle de yatırımcılar gelecek kararı heyecanla bekliyor. Bu sebeple "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu hızlanmış durumda... İşte o tarihler...