Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz düşürecek mi?
Merkez Bankası faiz kararı tarihleri araştırılıyor. Temmuz ayında 300 baz puan indirime giden Merkez'in bir sonraki toplantıda nasıl bir karar alacağı merak ediliyor. Ağustos ayında toplantı olup olmayacağı sorgulanıyor. İşte "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusunun cevabı...
Merkez Bankası'nın bir sonraki adımı merakla bekleniyor. Temmuz ayında beklentilerin üzerinde faiz düşüren Merkez'in bir sonraki toplantı tarihi merak edilirken faizleri düşürüp düşürmeyeceği de sorgulanıyor. İşte konuya dair bilgiler...
Merkez Bankası toplantısı ne zaman?
Ağustos ayında Merkez Bankası toplantısı yapılmayacak. Bir sonraki TCMB toplantısı 11 Eylül'de yapılacak ve faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.
Eylül ayında faizler düşecek mi?
Ekonomistlerin genel beklentisi eylül ayında politika faizinin 250 ya da 300 baz puan düşeceği yönünde...