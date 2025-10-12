Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB faizler düşecek mi, ne zaman düşecek?
Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler Merkez Bankası’na çevrildi. Piyasalarda faiz kararı beklentisi gündemi meşgul ediyor. Vatandaşlar “Merkez Bankası ekim faiz kararı ne zaman açıklanacak” sorusuna yanıt arıyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için geri sayım başladı. Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, ekonominin gündemi tamamen bu kritik karara odaklandı. Tarih konusunda bilgi almak isteyenlerin sıkça başvurduğu soru "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" oluyor.
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Toplantısı 23 Ekim Perşembe günü gerçekleşecek. Karar saat 14.00'de açıklanacak.
Merkez Bankası faiz indirecek mi?
Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 100 baz puan faiz indirimine gitmesini bekliyor.