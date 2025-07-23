Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanıyor? Politika faizi ne kadar düşecek?
Türkiye, Merkez Bankası'nın politika faiz kararını bekliyor. Hemen hemen tüm uzmanlar faizlerin düşmesini beklerken ne kadar düşeceği merak konusu... Şu sıralar en çok iletilen soruların başında ise "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanıyor" geliyor. İşte tarihler...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası en son nisan ayında 350 baz puan faiz artırımı yapmış ve faizler bu tarihten itibaren yüzde 46'da sabit kalmıştı. Şimdi önümüzde temmuz ayı toplantısı var ve faizlerin indirilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Merkez'in ne kadar faiz indireceği gizemini korurken sıklıkla "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanıyor" sorusu geliyor.
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı 24 Temmuz Perşembe saat 14.00'te paylaşılacak.
Faizler ne kadar düşecek?
Mevcut beklentilere göre Merkez Bankası'nın (TCMB) önümüzdeki aylarda politika faizini kademeli olarak düşürmesi bekleniyor. İlk toplantıda politika faizi için öngörülen seviye yüzde 43,29 olarak ifade edilirken, bu oran ikinci toplantıda yüzde 40,90’a, üçüncü toplantıda ise yüzde 38,60’a gerilemesi bekleniyor.