Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanıyor? Politika faizi ne kadar düşecek?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası en son nisan ayında 350 baz puan faiz artırımı yapmış ve faizler bu tarihten itibaren yüzde 46'da sabit kalmıştı. Şimdi önümüzde temmuz ayı toplantısı var ve faizlerin indirilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Merkez'in ne kadar faiz indireceği gizemini korurken sıklıkla "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanıyor" sorusu geliyor.

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