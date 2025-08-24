Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Faizler düşecek mi?
Yıllık enflasyon oranlarındaki düşüş eğilimi, faiz indirimi beklentilerini artırırken, vatandaşlar "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusunun yanıtını arıyor. İşte bir sonraki toplantı tarihi..
Son faiz indiriminin ardından, yatırımcılar ve vatandaşlar gözlerini bir sonraki PPK toplantısına çevirdi. Bir sonraki toplantı da faiz indirimi beklenirken tarihler araştırılıyor. "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" sorusu sıklaşmış durumda...
Merkez Bankası toplantısı ne zaman?
Bu ay Merkez Bankası toplanmayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının toplantısı 11 Eylül'de yapılacak ve faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.
Eylül ayında faizler düşecek mi?
Ekonomistlerin genel beklentisi eylül ayında politika faizinin 250 ya da 300 baz puan düşeceği yönünde...