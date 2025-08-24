Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Faizler düşecek mi?

Son faiz indiriminin ardından, yatırımcılar ve vatandaşlar gözlerini bir sonraki PPK toplantısına çevirdi. Bir sonraki toplantı da faiz indirimi beklenirken tarihler araştırılıyor. "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" sorusu sıklaşmış durumda...

1 | 3