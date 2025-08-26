Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Faizler düşecek mi, indirilecek mi?
Merkez Bankası'nın toplantı tarihleri yoğun şekilde araştırılıyor. Ağustos ayının bitişine günler kala faiz kararının hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor. Şu sıralar sıkça yöneltilen sorulardan biri de "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" şeklinde...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası temmuz ayında faizleri yüzde 46'dan yüzde 43'e çekti. Piyasalar bir sonraki toplantıda da faiz indirimi beklerken toplantı tarihleri de sıkça araştırılıyor. Bilgi almak adına sıkça başvurulan soru "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" oluyor.
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ağustos ayında toplantı gerçekleştirmiyor. Bir sonraki toplantı 11 Eylül'de yapılacak ve faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.
Faiz indirimi olacak mı?
Ekonomistlerin genel beklentisi eylül ayında politika faizinin 250 ya da 300 baz puan düşeceği yönünde...