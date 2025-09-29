Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Faizler indirilecek mi, düşecek mi?
Türkiye enflasyon rakamlarını beklerken bir yandan da Merkez Bankası faiz kararının tarihini araştırıyor. Son iki toplantıda faizler düşerken bir sonraki toplantıda nasıl bir yol izleneceği merak ediliyor. Günler ilerledikçe artan soru ise "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" şeklinde...
Merkez Bankası eylül ayında 250 baz puan faiz indirimine gitti. Ekim ayında enflasyon rakamları gelecek ve aylık TÜFE'nin artması bekleniyor. TÜİK'in açıklayacağı veriler faizler için önemli bir rol oynayacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Toplantısı 23 Ekim Perşembe günü gerçekleşecek. Karar saat 14.00'de açıklanacak.
Merkez Bankası faiz indirecek mi?
Piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 200 baz puan faiz indirimine gitmesini bekliyor.