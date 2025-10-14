Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? MB faiz indirecek mi?
Ekim ayının ortalarındayız ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplantı tarihine adım adım yaklaşıyoruz. Milyonları yakından ilgilendiren karar için beklenirken "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" sorusu sıklaşıyor. Öte yandan Merkez'in faiz indirip indirmeyeceği de merak konusu...
Son iki toplantıda Merkez Bankası ciddi oranda faiz indirimine gitti. Ekim ayında bir toplantı daha gerçekleşecek. Merkez'in nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken gün geçtikçe artan soru "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" şeklinde...
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Toplantısı 23 Ekim Perşembe günü gerçekleşecek. Karar saat 14.00'de açıklanacak.
Merkez Bankası faiz indirecek mi?
Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 100 baz puan faiz indirimine gitmesini bekliyor.