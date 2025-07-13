Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? MB toplantısı hangi tarihte?

Türkiye Cumhuriyet Bankası bu ay faizlerle ilgili kritik bir karar verecek. Enflasyonun yıllık bazda düşüşü faiz indirimini getirecek mi, hep birlikte göreceğiz. Piyasa faizlerin düşmesini beklerken kaç baz puan düşeceği merak konusu olmuş durumda...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 24 Temmuz Perşembe günü toplanacak. TCMB faiz kararını saat 14.00'te kamuoyu ile paylaşacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Faizler ne kadar düşer?

Piyasalarda gözler temmuz ayı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrilmiş durumda. Uzmanlara göre, faiz indirimi ihtimali oldukça yüksek.

Genel beklenti, politika faizinin 300 baz puan düşürülerek yüzde 43 seviyelerine gerilemesi yönünde. Bazı banka ve finans kuruluşları ise indirimin 350 baz puan olabileceğini öngörüyor.

3 Temmuz'da açıklanan enflasyon verisinin ardından, faiz indiriminin daha da derinleşerek 400 ila 500 baz puan arasında gerçekleşebileceği yorumları da yapılıyor.