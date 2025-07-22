Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Faizler düşecek mi?
Merkez Bankası temmuz toplantısı için geri sayım sürüyor. Piyasa, faizlerin indirileceğini ön görürken ne kadar düşeceği merak konusu... Net tarih konusunda tereddüt yaşayan binlerce kişi "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" sorusuna yanıt arıyor.
Yurt içi piyasalar, Merkez Bankası faiz kararına odaklanmış durumda... En son yapılan anketlerde politika faizinin 250-300 puan düşürüleceği ağır basarken tarihleri merak edenler "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" diye soruyor. İşte net tarih...
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası'nın faiz kararı 24 Temmuz Perşembe saat 14.00'te paylaşılacak.
Mevcut beklentilere göre Merkez Bankası'nın (TCMB) önümüzdeki aylarda politika faizini kademeli olarak düşürmesi bekleniyor. İlk toplantıda politika faizi için öngörülen seviye yüzde 43,29 olarak ifade edilirken, bu oran ikinci toplantıda yüzde 40,90’a, üçüncü toplantıda ise yüzde 38,60’a gerilemesi bekleniyor.