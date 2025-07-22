Yurt içi piyasalar, Merkez Bankası faiz kararına odaklanmış durumda... En son yapılan anketlerde politika faizinin 250-300 puan düşürüleceği ağır basarken tarihleri merak edenler "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" diye soruyor. İşte net tarih...

Mevcut beklentilere göre Merkez Bankası'nın (TCMB) önümüzdeki aylarda politika faizini kademeli olarak düşürmesi bekleniyor. İlk toplantıda politika faizi için öngörülen seviye yüzde 43,29 olarak ifade edilirken, bu oran ikinci toplantıda yüzde 40,90’a, üçüncü toplantıda ise yüzde 38,60’a gerilemesi bekleniyor.