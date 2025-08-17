Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? TCMB faiz indirecek mi?
Merkez Bankası'nın bir sonraki faiz kararı heyecanla bekleniyor. Temmuz ayındaki 300 baz puanlık faiz indiriminin ardından, yatırımcılar ve ekonomistler bir sonraki hamleyi merak ediyor. Ağustos ayının ortasına gelinmişken, bu ay içinde bir faiz toplantısı yapılıp yapılmayacağı en çok araştırılan konulardan biri durumunda... İşte "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" sorusunun yanıtı...
Merkez Bankası'nın faiz kararı, tüm sektörler tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen 300 baz puanlık faiz indiriminin ardından bir sonraki toplantının tarihi ve alınacak karar bekleniyor. Yoğun şekilde "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman", "TCMB faiz indirecek mi" sorusu geliyor.
Merkez Bankası toplantısı ne zaman?
Ağustos ayında Merkez Bankası toplantısı yapılmayacak. Bir sonraki TCMB toplantısı 11 Eylül'de yapılacak ve faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.
Eylül ayında faizler düşecek mi?
Ekonomistlerin genel beklentisi eylül ayında politika faizinin 250 ya da 300 baz puan düşeceği yönünde...