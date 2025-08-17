Merkez Bankası'nın faiz kararı, tüm sektörler tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen 300 baz puanlık faiz indiriminin ardından bir sonraki toplantının tarihi ve alınacak karar bekleniyor. Yoğun şekilde "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman", "TCMB faiz indirecek mi" sorusu geliyor.

