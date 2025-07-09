Merkez Bankası faiz kararı tarihi: Faiz indirimi olacak mı, faizler ne zaman düşecek?

Milyonlarca yurttaş, Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor. Yüzde 46'da seyreden politika faizinin bu ay düşmesine kesin gözüyle bakılırken aramalar sıklaşmış durumda... Gündemdeki soruların başında "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" geliyor.

Faizler ne kadar düşecek?

Uzmanların beklentilerine göre, Merkez Bankası'nın temmuz ayında bir faiz indirimi yapması kuvvetle muhtemel...

Genel beklenti, politika faizinin 300 baz puan indirilerek 43'lü seviyelere çekilmesi yönünde.

Bazı bankaların beklentisi ise 350 baz puanlık bir indirim şeklinde ifade ediliyor.

Bugün gelen enlfasyon rakamı sonrası 400 ila 500 baz puana kadar daha büyük bir indirim yapma ihtimali de bulunuyor.