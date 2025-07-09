Merkez Bankası faiz kararı tarihi: Faiz indirimi olacak mı, faizler ne zaman düşecek?
Merkez Bankası'nın kritik temmuz ayı toplantısı için geri sayım sürüyor. Yüksek faiz ortamında faizlerinin ne zaman düşeceği yoğun şekilde merak ediliyor. Sıkça yöneltilen soruların başında ise "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" geliyor.
Milyonlarca yurttaş, Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor. Yüzde 46'da seyreden politika faizinin bu ay düşmesine kesin gözüyle bakılırken aramalar sıklaşmış durumda... Gündemdeki soruların başında "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" geliyor.
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 24 Temmuz Perşembe günü toplanacak. TCMB faiz kararını saat 14.00'te kamuoyu ile paylaşacak.
Faizler ne kadar düşecek?
Uzmanların beklentilerine göre, Merkez Bankası'nın temmuz ayında bir faiz indirimi yapması kuvvetle muhtemel...
Genel beklenti, politika faizinin 300 baz puan indirilerek 43'lü seviyelere çekilmesi yönünde.
Bazı bankaların beklentisi ise 350 baz puanlık bir indirim şeklinde ifade ediliyor.
Bugün gelen enlfasyon rakamı sonrası 400 ila 500 baz puana kadar daha büyük bir indirim yapma ihtimali de bulunuyor.