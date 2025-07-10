Merkez Bankası faiz kararı tarihi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Faizler ne kadar düşecek?

Haziran ayı ÜFE ve TÜFE rakamları 3 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklandı. Haziranda aylık enflasyon yüzde 1.37, yıllık enflasyon yüzde 35,05 ve 6 aylık enflasyon yüzde 16,67 oldu. Bu verilerin ardından gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Yüzde 46 oranında seyreden politika faizinin düşmesi beklenirken indirimin ne kadar olacağı merak ediliyor. Sıklıkla yöneltilen soru ise "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" şeklinde...

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