Merkez Bankası faiz kararı tarihi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Faizler ne kadar düşecek?
Kamuoyu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısını bekliyor. Enflasyonun yıllık bazda düşmesi nedeniyle faizlerin de düşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Piyasalar Merkez'e odaklanırken "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman", "Faizler ne kadar düşecek" sorusu gündemde...
Haziran ayı ÜFE ve TÜFE rakamları 3 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklandı. Haziranda aylık enflasyon yüzde 1.37, yıllık enflasyon yüzde 35,05 ve 6 aylık enflasyon yüzde 16,67 oldu. Bu verilerin ardından gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Yüzde 46 oranında seyreden politika faizinin düşmesi beklenirken indirimin ne kadar olacağı merak ediliyor. Sıklıkla yöneltilen soru ise "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" şeklinde...
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 24 Temmuz Perşembe günü toplanacak. TCMB faiz kararını saat 14.00'te kamuoyu ile paylaşacak.
Faizler ne kadar düşer?
Piyasalarda gözler temmuz ayı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrilmiş durumda. Uzmanlara göre, faiz indirimi ihtimali oldukça yüksek.
Genel beklenti, politika faizinin 300 baz puan düşürülerek yüzde 43 seviyelerine gerilemesi yönünde. Bazı banka ve finans kuruluşları ise indirimin 350 baz puan olabileceğini öngörüyor.
3 Temmuz'da açıklanan enflasyon verisinin ardından, faiz indiriminin daha da derinleşerek 400 ila 500 baz puan arasında gerçekleşebileceği yorumları da yapılıyor.