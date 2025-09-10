Merkez Bankası faiz kararı yarın mı, ne zaman? Faizler düşecek mi, ne kadar inecek?

Ekonomi gündeminin odak noktası, Merkez Bankası'nın eylül ayında açıklayacağı faiz kararı... Son enflasyon verileri beklentileri yeniden şekillendirirken, Merkez'in atacağı adım hem piyasalar hem de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. En çok araştırılan konu ise "Merkez Bankası faiz kararı hangi tarihte açıklanacak" sorusu.