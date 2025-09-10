Merkez Bankası faiz kararı yarın mı, ne zaman? Faizler düşecek mi, ne kadar inecek?
Vatandaşlar, ekonomistler ve piyasa aktörleri Merkez Bankası'nın eylül ayı faiz toplantısını bekliyor. Gelen enflasyon verileri sonrası Merkez'in nasıl bir hamle yapacağı merak ediliyor. Uzmanlar 200 baz puan bir indirim beklerken sıkça gelen soru ise "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" oluyor.
Ekonomi gündeminin odak noktası, Merkez Bankası'nın eylül ayında açıklayacağı faiz kararı... Son enflasyon verileri beklentileri yeniden şekillendirirken, Merkez'in atacağı adım hem piyasalar hem de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. En çok araştırılan konu ise "Merkez Bankası faiz kararı hangi tarihte açıklanacak" sorusu.
Merkez Bankası toplantısı ne zaman?
Ağustos ayında Merkez Bankası toplantısı gerçekleşmezken bir sonraki TCMB toplantısı 11 Eylül'de yapılacak. Faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.
Faizler ne kadar inecek?
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, eylül ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 41'e çekmesini bekliyor.