MERKEZ BANKASI: MB faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Faizler inecek mi?
Bugün Merkez Bankası'nda kritik faiz kararı gelecek. Yıllık bazda enflasyon düşerken faizlerin indirilip indirilmeyeceği araştırılıyor. İsrail - İran savaşı nedeniyle uzmanlar faiz indirimine temkinli yaklaşırken faiz kararının saati araştırılıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?
Merkez Bankası haziran ayı toplantısı gerçekleşiyor. Toplantı sonrası Merkez faiz kararını kamuoyu ile duyuracak. Saat konusundan tereddüt yaşayanlar sıklıkla "Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak" sorusunu iletiyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...
Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararlarını saat 14.00'te duyuruyor.
Faizler düşecek mi?
Mayıs ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesi, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlama olasılığını artırdı. Ancak İsrail-İran hattındaki gerilim gibi jeopolitik risklerin, petrol fiyatları üzerinden enflasyon baskısını yeniden artırabileceği uyarısı yapılıyor.
Bu nedenle piyasa uzmanları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haziran toplantısında politika faizini sabit tutarak temkinli bir duruş sergilemesini ve önümüzdeki aylara yönelik sınırlı da olsa indirim sinyali vermesini bekliyor. İlk faiz indiriminin ise temmuz ayında gündeme gelmesi daha güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.