Merkez Bankası toplantısı ne zaman? MB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler ne kadar düşecek?

Enflasyon yıllık bazda düşerken Merkez Bankası'nın temmuz ayında nasıl bir tutum sergileyeceği merak ediliyor. Türkiye'nin gözü bu toplantıda ve faiz kararında... Temmuz ayına sayılı saatler kala "Merkez Bankası toplantısı ne zaman" sorusu her geçen gün artıyor. İşte tarihler...

Faizler düşecek mi?

Uzmanların beklentilerine göre, Merkez Bankası'nın temmuz ayında bir faiz indirimi yapması kuvvetle muhtemel...

Genel beklenti, politika faizinin 300 baz puan indirilerek 43'lü seviyelere çekilmesi yönünde.

Bazı bankaların beklentisi ise 350 baz puanlık bir indirim şeklinde ifade ediliyor.

Şartların iyi gitmesi ve enflasyon rakamlarının belirtilen aşamalarda gelmesi durumunda, 400 ila 500 baz puana kadar daha büyük bir indirim yapma ihtimali de bulunuyor.