Merkez Bankası toplantısı yarın var mı, ne zaman? Faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Bir sonraki Merkez Bankası toplantısı heyecanla bekleniyor. Geçen ay faiz indirimine giden Merkez'in gelecek toplantıda alacağı karar merakla bekleniyor. Piyasalar yine faiz indirimini öngörürken "Merkez Bankası toplantısı ne zaman" sorusu artıyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yıllık enflasyonun düşüş eğilime girmesi sonrası geçen ay faizleri 300 baz puan düşürdü. Vatandaşlar ucuz krediye ulaşmak için faiz indirimi beklerken bir sonraki toplantı tarihi sıkça araştırılıyor. Konu hakkında bilgi almak amacıyla "Merkez Bankası toplantısı ne zaman" sorusu hızlanmış durumda...
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ağustos ayında toplantı gerçekleştirmiyor. Bir sonraki toplantı 11 Eylül'de yapılacak ve faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.
Ekonomistlerin genel beklentisi eylül ayında politika faizinin 250 ya da 300 baz puan düşeceği yönünde...