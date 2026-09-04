Merkez Bankası'nın faiz kararı için beklenti netleşti: 27 ekonomistten 21’i aynı oranı söyledi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 10 Eylül 2026’daki faiz kararı öncesinde ekonomistlerin beklentileri güncellendi. Matriks Haber anketinde 27 ekonomistin 21’i politika faizinin yüzde 37’de sabit tutulmasını beklerken, 6 ekonomist faiz indirimi öngördü. 2026 yıl sonu politika faizi için medyan tahmin ise yüzde 35 oldu.
TCMB’nin eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı yaklaşırken piyasanın faiz beklentisinde medyan tahmin değişmedi. Ancak 28 Ağustos’ta yapılan ilk ankete göre faiz indirimi bekleyen ekonomistlerin sayısındaki artış ve tahminlerin aşağı yönlü genişlemesi dikkat çekti.
Matriks Haber’in 4 Eylül 2026’da güncellediği faiz ve enflasyon anketinde, eylül toplantısı için tahmin veren ekonomist sayısı 20’den 27’ye çıktı.
Ankete katılan 27 ekonomistin 21’i TCMB’nin bir hafta vadeli repo faizini yüzde 37’de sabit bırakacağı tahmininde bulundu.
Beş ekonomist 100 baz puanlık indirimle politika faizinin yüzde 36’ya çekilmesini beklerken, bir ekonomist ise 300 baz puanlık indirimle faizin yüzde 34’e düşürüleceğini öngördü.
Böylece faiz indirimi bekleyen ekonomistlerin sayısı, 28 Ağustos tarihli ilk anketteki 2 kişiden 6 kişiye yükseldi. Medyan tahmin yüzde 37’de kalırken, ortalama beklenti yüzde 36,90’dan yüzde 36,70’e geriledi. En düşük faiz tahmini de yüzde 36’dan yüzde 34’e indi.
İlk anketin ardından yapılan revizyonlarda Akbank ve OYAK Yatırım’ın eylül ayına ilişkin faiz beklentilerini aşağı çekmesi öne çıktı.
Akbank, faiz indirimi beklentisini ekim ayından eylül ayına aldı ve eylül toplantısı için politika faizi tahminini yüzde 36 olarak güncelledi. Banka, gecelik borç alma faizi beklentisini yüzde 35,50’den yüzde 34,50’ye, borç verme faizi tahminini ise yüzde 40’tan yüzde 39’a indirdi. OYAK Yatırım da eylül ayı politika faizi tahminini yüzde 37’den yüzde 36’ya çekti.
TCMB’nin eylül toplantısında politika faizini değiştirmemesi durumunda gözler ekim ayına çevrilecek.
İlk faiz hamlesinin zamanlamasına ilişkin tahminde bulunan 16 ekonomistin medyan beklentisi, politika faizinin Ekim 2026’da yüzde 36’ya indirilmesi yönünde oluştu.
İş Yatırım da ilk ankette Aralık 2026’da yüzde 35,50 olarak öngördüğü ilk faiz adımını Ekim 2026’da yüzde 36 olarak revize etti. Kurum, eylül sonrasında yılın kalanında beklediği faiz indirimi sayısını 1’den 2’ye yükseltti ve yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 35,50’den yüzde 35’e çekti. BBVA Research ise ilk faiz indirimi beklentisini Aralık 2026’dan Ekim 2026’ya aldı.
Eylül ayı hariç 2026’nın kalanındaki iki TCMB toplantısı için medyan beklenti, iki faiz indirimi yapılacağı yönünde.
“Yılın kalanında kaç faiz indirimi bekliyorsunuz?” sorusunu yanıtlayan 19 ekonomistin 14’ü iki toplantıda da faiz indirimi beklediğini bildirdi. Üç ekonomist bir faiz indirimi öngörürken, iki ekonomist yılın kalanında faiz indirimi beklemediğini belirtti.
Ekonomistlerin 2026 yıl sonu haftalık repo faizi için medyan tahmini yüzde 35 seviyesinde kaldı.
Bu soruya yanıt veren ekonomist sayısı 21’den 27’ye yükselirken, ortalama tahmin yüzde 35,17’den yüzde 35,15’e geriledi. Beklentiler yüzde 34 ile yüzde 37 arasında sıralandı.
2027 yıl sonu politika faizi için medyan beklenti ise yüzde 27’den yüzde 26’ya düştü. 12 ay sonrasına ilişkin medyan politika faizi tahmini yüzde 30 seviyesinde korundu.
TCMB, 10 Eylül toplantısının ardından 2026 yılında iki PPK toplantısı daha yapacak. Bu toplantılar 22 Ekim 2026 ve 10 Aralık 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
2027’nin ilk yarısındaki toplantı tarihleri ise 21 Ocak, 18 Mart, 22 Nisan ve 10 Haziran olarak belirlendi. 2026’nın son Enflasyon Raporu sunumu da 12 Kasım’da yapılacak.
Matriks Haber anketinde ekonomistlerin 2026 yıl sonu TÜFE medyan beklentisi yüzde 29,50 seviyesinde değişmedi.
Tahminler yüzde 28 ile yüzde 30,40 arasında değişirken, ortalama beklenti yüzde 29,41 oldu.
2027 yıl sonu TÜFE için medyan tahmin de yüzde 23 seviyesinde korundu. Ekonomistler, iç talepteki yavaşlama ve hizmet enflasyonundaki iyileşmenin dezenflasyonu desteklediğini belirtirken; jeopolitik gelişmeler ile enerji fiyatlarını enflasyon açısından temel yukarı yönlü risk olarak görmeye devam ediyor.