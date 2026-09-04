Merkez Bankası'nın faiz kararı için beklenti netleşti: 27 ekonomistten 21’i aynı oranı söyledi

İş Yatırım da ilk ankette Aralık 2026’da yüzde 35,50 olarak öngördüğü ilk faiz adımını Ekim 2026’da yüzde 36 olarak revize etti. Kurum, eylül sonrasında yılın kalanında beklediği faiz indirimi sayısını 1’den 2’ye yükseltti ve yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 35,50’den yüzde 35’e çekti. BBVA Research ise ilk faiz indirimi beklentisini Aralık 2026’dan Ekim 2026’ya aldı.