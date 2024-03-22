Merkez'in kararının ardından mevduatta faiz oranları değişti: İşte 100 bin liranın faiz getirisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yerel seçimlere bir hafta kala politika faizini sürpriz bir adımla yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltip faiz koridorunu genişletti. Bazı bankaların mevduat faiz oranları da değişti. Faiz kararının ardından mevduat faizleri yüzde 55 seviyesine çıktı. Bankalara göre,100 bin liranın 32 günlük getirisi şöyle:

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