Merkez'in kararının ardından mevduatta faiz oranları değişti: İşte 100 bin liranın faiz getirisi
TCMB'nin gerçekleştirdiği 500 baz puan büyüklüğündeki faiz artırımı sonrası mevduatta faiz oranları değişti. Bazı bankalar, faiz kararı sonrası mevduat faizlerinde güncellemeye gitti. 32 günlük vadede 100 bin lira için mevduat faizi en yüksek yüzde 55 oranında veriliyor. Peki, 100 bin liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yerel seçimlere bir hafta kala politika faizini sürpriz bir adımla yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltip faiz koridorunu genişletti. Bazı bankaların mevduat faiz oranları da değişti. Faiz kararının ardından mevduat faizleri yüzde 55 seviyesine çıktı. Bankalara göre,100 bin liranın 32 günlük getirisi şöyle:
Akbank
Faiz oranı: Yüzde 54
Net getiri: 4.497,53 TL
Vade sonu ödeme: 104.497,53 TL
Odeabank
Faiz oranı: Yüzde 53
Net getiri: 4.414,25 TL
Vade sonu ödeme: 104.414,25 TL TL
Denizbank
Faiz oranı: Yüzde 52
Net getiri: 4.330,96 TL
Vade sonu ödeme: 104.330,96 TL