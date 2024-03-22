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  4. Merkez'in kararının ardından mevduatta faiz oranları değişti: İşte 100 bin liranın faiz getirisi

Merkez'in kararının ardından mevduatta faiz oranları değişti: İşte 100 bin liranın faiz getirisi

TCMB'nin gerçekleştirdiği 500 baz puan büyüklüğündeki faiz artırımı sonrası mevduatta faiz oranları değişti. Bazı bankalar, faiz kararı sonrası mevduat faizlerinde güncellemeye gitti. 32 günlük vadede 100 bin lira için mevduat faizi en yüksek yüzde 55 oranında veriliyor. Peki, 100 bin liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yerel seçimlere bir hafta kala politika faizini sürpriz bir adımla yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltip faiz koridorunu genişletti. Bazı bankaların mevduat faiz oranları da değişti. Faiz kararının ardından mevduat faizleri yüzde 55 seviyesine çıktı. Bankalara göre,100 bin liranın 32 günlük getirisi şöyle:

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Akbank

Faiz oranı: Yüzde 54

Net getiri: 4.497,53 TL

Vade sonu ödeme: 104.497,53 TL

2 | 10

Odeabank 

Faiz oranı: Yüzde 53

Net getiri: 4.414,25 TL

Vade sonu ödeme: 104.414,25 TL TL

3 | 10

Denizbank

Faiz oranı: Yüzde 52

Net getiri: 4.330,96 TL

Vade sonu ödeme: 104.330,96 TL

4 | 10