Mert Başaran'dan birikimi olanlara uyarı: Para büyüdükçe herkes bu hatayı yapıyor

Başaran, "Bazı insanların 40-50 milyon lirası var. Bazılarının 150 milyon lirası var ama gidip bunun 50 milyon lirasını riskli işlere sokuyor. Ne gerek var? Hiçbir şey yapmasan, doğru varlıklara yatırım yapsan aylık 1 milyon lira kira gelirin olabilir. Allah bereket versin, bu çok büyük bir para. Hayatın boyunca çalışmadan yaşayabileceğin bir gelirden bahsediyoruz. Hatta 15-20 milyon liralık bir servetle bile önemli bir kira geliri oluşturabilirsin. İnsanlar bu paraları kazanmak için ne kadar ağır şartlarda çalışıyor. Madenciler o para için saatlerce yerin altında çalışıyor. Böyle bir servete ulaştıktan sonra insanın biraz da elindekinin kıymetini bilmesi ve yeter demesi gerekiyor" dedi.