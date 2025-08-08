Metrekaresi 50 bin lira: Bu halıyı isteyen 1 yıl beklemek zorunda!

Sivas halıları da geleneksel Türk el sanatlarının en değerli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. 1 | 9

El emeği ve zarif motiflerle dokunan bu halılar, hem tarihi hem de estetik bir mirası günümüze taşıyor. 2 | 9

Doğal yün iplikler ve kök boyalarla tamamen el işçiliğiyle üretilen Sivas halıları, bugün metrekaresi ortalama 50 bin liradan satışa sunuluyor. 3 | 9

Yoğun emek ve zaman isteyen bu halılar için sipariş veren müşteriler, halılarını almak için yaklaşık 1 yıl bekliyor. 4 | 9

Halıların bir metrekaresinde ortalama 250 bin ila 360 bin ilmek yer alıyor. Ancak özel siparişle yapılan bazı halılarda bu sayı 1 milyona kadar çıkabiliyor. 5 | 9

Halılar, dayanıklılıkları ve uzun ömürlü yapılarıyla bilinirken, kullanılan kök boyalar sayesinde yıllar geçtikçe renklerini kaybetmeden güzelliklerini koruyor. 6 | 9

Sivas Olgunlaşma Enstitüsü'nde usta öğretici olan Tülay Dönmez, halıların çözgü iplerinin pamuk, ilmek iplerinin ise yün olduğunu söyleyerek “Tamamen kök boya kullanılarak hazırlanıyor” dedi. 7 | 9

Dönmez, üç dokumacının 6 metrekare büyüklüğündeki bir salon halısını yaklaşık 1 yılda tamamlayabildiğini aktardı.. 8 | 9