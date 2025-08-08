  1. Dünya Gazetesi
Metrekaresi 50 bin lira: Bu halıyı isteyen 1 yıl beklemek zorunda!

Sivas halıları zarif motifleri, ilmek sayısı ve yapımında kullanılan doğal iplik ve boyalarıyla dikkat çekiyor. Tarihi ve estetik bir mirası günümüze taşıyan bu halıların metrekaresi 50 bin liradan satılıyor. Doğal yün iplikler ve kök boyalarla tamamen el işçiliğiyle üretilen bir salon halısının tamamlanması 1 yıl sürüyor.

Sivas halıları da geleneksel Türk el sanatlarının en değerli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Sivas halıları da geleneksel Türk el sanatlarının en değerli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

El emeği ve zarif motiflerle dokunan bu halılar, hem tarihi hem de estetik bir mirası günümüze taşıyor.

El emeği ve zarif motiflerle dokunan bu halılar, hem tarihi hem de estetik bir mirası günümüze taşıyor. 

Metrekaresi 50 bin lira: Bu halıyı isteyen 1 yıl beklemek zorunda! - Resim: 3

Doğal yün iplikler ve kök boyalarla tamamen el işçiliğiyle üretilen Sivas halıları, bugün metrekaresi ortalama 50 bin liradan satışa sunuluyor. 

Metrekaresi 50 bin lira: Bu halıyı isteyen 1 yıl beklemek zorunda! - Resim: 4

Yoğun emek ve zaman isteyen bu halılar için sipariş veren müşteriler, halılarını almak için yaklaşık 1 yıl bekliyor. 

Metrekaresi 50 bin lira: Bu halıyı isteyen 1 yıl beklemek zorunda! - Resim: 5

Halıların bir metrekaresinde ortalama 250 bin ila 360 bin ilmek yer alıyor. Ancak özel siparişle yapılan bazı halılarda bu sayı 1 milyona kadar çıkabiliyor. 

Metrekaresi 50 bin lira: Bu halıyı isteyen 1 yıl beklemek zorunda! - Resim: 6

Halılar, dayanıklılıkları ve uzun ömürlü yapılarıyla bilinirken, kullanılan kök boyalar sayesinde yıllar geçtikçe renklerini kaybetmeden güzelliklerini koruyor. 

Metrekaresi 50 bin lira: Bu halıyı isteyen 1 yıl beklemek zorunda! - Resim: 7

Sivas Olgunlaşma Enstitüsü'nde usta öğretici olan Tülay Dönmez, halıların çözgü iplerinin pamuk, ilmek iplerinin ise yün olduğunu söyleyerek “Tamamen kök boya kullanılarak hazırlanıyor” dedi.

Dönmez, üç dokumacının 6 metrekare büyüklüğündeki bir salon halısını yaklaşık 1 yılda tamamlayabildiğini aktardı..

Dönmez, üç dokumacının 6 metrekare büyüklüğündeki bir salon halısını yaklaşık 1 yılda tamamlayabildiğini aktardı..  

Metrekaresi 50 bin lira: Bu halıyı isteyen 1 yıl beklemek zorunda! - Resim: 9

Sivas halısına yurt dışından da büyük ilgi gösterildiğini ifade eden Dönmez, “Yurt içi ve yurt dışından, özellikle Japonya'dan büyük ilgi gören Sivas halılarına, turist bölgelerine gönderilen örnekler üzerinden ulaşanlar oluyor. Yabancı turistler, ilmek atma işine de büyük ilgi gösteriyor” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
