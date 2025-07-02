Mevduat faiz oranları tırmanıyor! 1 milyon TL'nin aylık faizi ne kadar oldu?
Piyasalar, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisine kilitlenmiş durumda. Merkez Bankası’nın 24 Temmuz’daki faiz kararı da yakından takip ediliyor. Ekonomide yaşanacak gelişmeler merakla beklenirken, yatırımcılar mevduat faizlerindeki son tabloyu da izliyor. Açıklanacak veriler, mevduat faizlerinde de etkili olacak. Peki, bu kritik dönemeçte 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte hesap.com'un verilerine göre 2 Temmuz 2025 itibarıyla 1 milyon TL'nin aylık getirisi..
Piyasalar gözlerini 3 Temmuz (yarın) açıklanacak enflasyon verisine dikmiş durumda.
Açıklanacak veriyle yılın ilk 6 aylık dönemine ilişkin enflasyon oranı da netleşmiş olacak.
Memur ve emeklilere yapılacak maaş zamları belirlenecek.
Öte yandan, Merkez Bankası'nın 24 Temmuz'da açıklayacağı faiz kararı da yakından takip ediliyor.
Beklentiler temmuz ayında faiz indirimine gidilmesi yönünde.
Veriler, mevduat faizlerinde de belirleyici olacak.
Öte yandan, yatırımcılar ise bu kritik veriler öncesinde mevduat faizlerindeki son durumu merak ediyor.
Bazı bankaların faiz oranları yüzde 50’yi aşarken, bazıları daha düşük oranlarla ilerliyor.
Peki, 1 milyon TL'nin aylık getiri ne kadar oldu?
İşte hesap.com'un verilerine göre 2 Temmuz 2025 itibarıyla mevduat faizlerinde son durum...