MEVDUAT FAİZİ MAYIS 2024: Banka faizleri güncellendi: İşte mevduata en yüksek faizi veren bankalar
Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 50'ye çekmesiyle mevduat faizleri yüzde 60 bandına dayandı. Fakat son günlerde bankalar mevduat faizi oranlarında değişikliğe gitti. Bazı bankalar mevduat faizi oranları birkaç puan indirdi. Bankalarda ortalama faiz yüzde 55 bandında seyrediyor. Peki 1 milyon TL mevduata 32 gün vadede hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte banka banka son durum…
17 Mayıs 2024 itibarıyla mevduat faiz oranlarında son duruma göz attık. Bankaların yeni müşterilere özel kampanyaları azalsa da devam ediyor. Piyasada mevduata yüzde 44 veren banka da var yüzde 56 veren banka da... 1 milyon TL'nizi en yüksek faizi veren bankaya yatırdığınızda 32 günlük aylık kazancınız 45 bin 289 TL olacak. Vade sonunda elinizdeki 1 milyon ise 1 milyon 45 bin 289 TL'ye yükselecek.
İşte banka banka mevduat faiz oranları, net kazancınız ve elinize geçecek toplam para...
ING (Standart Vadeli Hesap)
Faiz oranı: Yüzde 44
Vade: 32 Gün
Net Kazanç: 43 bin 672 TL
Vade Sonu Tutar: 1.043.672 TL
ODEA (Yeni Vadeli Mevduat - Yeni Müşterilere Özel)
Faiz Oranı: 52
Vade: 32 Gün
Net Kazanç: 42 bin 54 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 42 bin 54 TL
YapıKredi (Dönüşüm Hesabı TL - Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 49
Vade: 32 Gün
Net Kazanç: 39 bin 628 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 39 bin 628 TL