MEVDUAT FAİZİ MAYIS 2024: Banka faizleri güncellendi: İşte mevduata en yüksek faizi veren bankalar

17 Mayıs 2024 itibarıyla mevduat faiz oranlarında son duruma göz attık. Bankaların yeni müşterilere özel kampanyaları azalsa da devam ediyor. Piyasada mevduata yüzde 44 veren banka da var yüzde 56 veren banka da... 1 milyon TL'nizi en yüksek faizi veren bankaya yatırdığınızda 32 günlük aylık kazancınız 45 bin 289 TL olacak. Vade sonunda elinizdeki 1 milyon ise 1 milyon 45 bin 289 TL'ye yükselecek.



İşte banka banka mevduat faiz oranları, net kazancınız ve elinize geçecek toplam para...

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