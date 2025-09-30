Google Haberler

Mevduat faizi son durum! 1,5 milyon TL’nin getirisi belli oldu: Banka banka faiz kazancı

Bankaların mevduat faizleri yatırımcıların gündeminde yeniden ilk sıraya yerleşti. Faiz oranlarının yüzde 47’ye kadar yükseldiği görülürken, parasını vadeli hesapta değerlendirmek isteyenler en güncel oranları merak ediyor. Peki 30 Eylül 2025 itibarıyla bankalarda mevduat faizlerinde son durum ne? 32 gün vadeli 1,5 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka mevduat faizlerinde son durum ve en çok getiri sağlayan bankalar!

Merkez Bankası’nın eylül ayında aldığı faiz indirimi kararının ardından gözler yeniden bankaların vadeli mevduat faiz oranlarına çevrildi. Yatırımcılar, tasarruflarını güvence altına almak için güncel faiz tablolarını yakından takip ediyor.

Yüzde 47’ye kadar yükseldi

30 Eylül 2025 itibarıyla bankalarda 32 gün vadeli mevduat faiz oranları yüzde 40 ile 47 aralığında değişiyor.

1,5 milyon TL’nin aylık getirisi

1,5 milyon TL’yi 32 gün vadeli mevduata yatıran bir tasarruf sahibi, bankanın faiz oranına göre 43 bin TL ile 51 bin TL arasında net kazanç elde ediyor.

İşte 1.5 milyon TL'lik bir mevduat hesabına en çok faiz veren bankalar ve aylık getirileri...

N KOLAY

(N Kolay Bono)
Faiz Oranı: %41,50
Net Kazanç: 45.025 TL
Vade Sonu Tutar: 1.545.025 TL

HAYAT KATILIM

(Avantajlı Hesap – Katılım)
Kâr Payı: %41,62
Net Kazanç: 45.155 TL
Vade Sonu Tutar: 1.545.155 TL

YAPI KREDİ

(Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: %42,00
Net Kazanç: 45.567 TL
Vade Sonu Tutar: 1.545.567 TL

GARANTİ BBVA

(E-Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %42,00
Net Kazanç: 45.567 TL
Vade Sonu Tutar: 1.545.567 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

(Vadeli TL Mevduat)
Faiz Oranı: %42,50
Net Kazanç: 46.110 TL
Vade Sonu Tutar: 1.546.110 TL

DENİZBANK

(E-Mevduat)
Faiz Oranı: %43,50
Net Kazanç: 47.195 TL
Vade Sonu Tutar: 1.547.195 TL

AKBANK

(Serbest Plus Hesap)
Faiz Oranı: %44,00
Net Kazanç: 47.737 TL
Vade Sonu Tutar: 1.547.737 TL

ON

(ON Plus)
Faiz Oranı: %44,50
Net Kazanç: 48.279 TL
Vade Sonu Tutar: 1.548.279 TL

GETİR FİNANS

(Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
Net Kazanç: 48.822 TL
Vade Sonu Tutar: 1.548.822 TL

ODEA

(Günlük Kazandıran Oksijen Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
Net Kazanç: 48.822 TL
Vade Sonu Tutar: 1.548.822 TL

QNB

(Kazandıran Günlük Hesap)
Faiz Oranı: %45,50
Net Kazanç: 49.364 TL
Vade Sonu Tutar: 1.549.364 TL

CEPTE TEB

(Marifetli Hesap)
Faiz Oranı: %47,00
Net Kazanç: 50.992 TL
Vade Sonu Tutar: 1.550.992 TL

ING

(Turuncu Hesap – Günlük Vadeli)
Faiz Oranı: %47,00
Net Kazanç: 50.992 TL
Vade Sonu Tutar: 1.550.992 TL

