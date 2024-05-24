MEVDUAT FAİZİNDE GERİLEME: Bankalar oranları güncelledi, 1 milyon TL'nin getirisi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini paylaştı. Önceki hafta yüzde 68,2 civarında dengelenen 1-3 aylık mevduat faizleri ise hızlı gerileyerek yüzde 63,7 olarak kaydedildi.

Merkez Bankası politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bırakırken bir dizi adım da atıldı. TCMB, TL mevduatı destekleyici, Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) düşüşü hızlandırıcı ve döviz kredilerinde artışı sınırlayıcı adımlar attı. Merkez Bankası'nın kararları sonrası mevduat faizlerinde son durum merak ediliyor.

Peki, hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar? En yüksek mevduat faizi veren banka hangisi? İşte güncel mevduat faizi oranları...