MEVDUAT FAİZİNDE GERİLEME: Bankalar oranları güncelledi, 1 milyon TL'nin getirisi belli oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son açıkladığı verilere göre; 1-3 aylık mevduat faizindeki düşüş 4,5 puanı buldu. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası mevduat faizindeki son durum merak edilirken "En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor" sorusunun yanıtı sorgulanıyor. Peki, 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar? Hangi banka ne kadar faiz veriyor?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini paylaştı. Önceki hafta yüzde 68,2 civarında dengelenen 1-3 aylık mevduat faizleri ise hızlı gerileyerek yüzde 63,7 olarak kaydedildi.
Merkez Bankası politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bırakırken bir dizi adım da atıldı. TCMB, TL mevduatı destekleyici, Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) düşüşü hızlandırıcı ve döviz kredilerinde artışı sınırlayıcı adımlar attı. Merkez Bankası'nın kararları sonrası mevduat faizlerinde son durum merak ediliyor.
Peki, hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar? En yüksek mevduat faizi veren banka hangisi? İşte güncel mevduat faizi oranları...
TEB (Marifetli Hesap)
Faiz oranı: Yüzde 54
Net getiri: 43.672,13 TL
Vade sonu ödeme: 1.043.672,13 TL
Anadolubank (Renkli hesap)
Faiz oranı: Yüzde 54
Net getiri: 43.672,13 TL
Vade sonu ödeme: 1.043.672,13 TL
Fibabanka (Kiraz Hesap)
Faiz oranı: Yüzde 53
Net getiri: 42.863,39 TL
Vade sonu ödeme: 1.042.863,39 TL