Mevduat faizleri değişti! 1 milyon TL'nin aylık faiz oranı yeniden belirlendi: İşte banka banka güncel tablo...
Yatırımcılar, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası mevduat faizlerindeki son durumu yakından takip ediyor. TCMB, temmuz ayı politika faizini 300 baz puan indirmişti. Bu gelişmenin ardından bankaların mevduat faiz oranlarında da düşüş gözlendi. Peki, 28 Temmuz 2025 itibarıyla 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte hesap.com verilerine göre, bankaların 32 gün vadeli 1 milyon TL için sunduğu aylık getiriler…
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçtiğimiz günlerde açıkladığı temmuz ayı faiz kararında beklentilerin üzerinde 300 baz puan indirime gitti.
Bu indirimle politika faizi, yüzde 46'tan yüzde 43 seviyesine çekildi.
Bunun yanında, gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 46’ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını da yüzde 41,5’e indirildi.
TCMB'nin faiz indirimi kararı, mevduat faiz oranlarında da etkili oldu.
Yatırımcılar, Merkez Bankası'nın bu kararının ardından mevduat faizlerindeki son durumu yakından takip ediyor.
Peki, faiz indirimi kararı sonrası bankaların mevduat faiz oranları nasıl değişti?
İşte hesap.com'un verilerine göre, 1 milyon TL’nin 32 gün vadeli mevduatta sağlayacağı aylık getiri…
TÜRKİYE İŞ BANKASI
(Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 26 bin 761 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 26 bin 761 TL
ZİRAAT BANKASI
(Vadeli Mevduat - Avantajlı Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 28 bin 208 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 28 bin 208 TL
YAPI KREDİ
(Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: Yüzde 42,50
Net Kazanç: 30 bin 739 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 30 bin 739 TL
ODEABANK
(Günlük Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 31 bin 101 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 31 bin 101 TL
GARANTİ BBVA
(Günlük Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 32 bin 547 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 32 bin 547 TL
ONPLUS
(Günlük Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: Yüzde 45,50
Net Kazanç: 29 bin 426 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 29 bin 426 TL
AKBANK
(Günlük Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: Yüzde 45,50
Net Kazanç: 32 bin 909 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 32 bin 909 TL
ENPARA
(Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 33 bin 271 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 33 bin 271 TL
HAYAT FİNANS
Kâr oranı: Yüzde 46.38
Net Kazanç: 33 bin 546 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 33 bin 546 TL
QNB
(Yeni Müşterilere Özel-Kazandıran Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 46,50
Net Kazanç: 29 bin 913 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 29 bin 913 TL
DENİZBANK
(Vadeli Mevduat-Yeni Müşterilere Özel)
Faiz Oranı: Yüzde 46,50
Net Kazanç: 33 bin 632 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 33 bin 632 TL
CEPTETEB
(Marifetli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 29 bin 376 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 29 bin 376 TL
GETİR FİNANS
(Günlük Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 31 bin 968 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 31 bin 968 TL
HSBC
(Modern Hesap Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: Yüzde 49
Net Kazanç: 35 bin 441 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 35 bin 441 TL
ING
(Yeni Müşterilere Özel-Turuncu Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 49
Net Kazanç: 35 bin 948 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 35 bin 948 TL
FİBABANKA
(Günlük Vadeli Mevduat - Kiraz Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 51
Net Kazanç: 31 bin 921 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 31 bin 921 TL
ALTERNATİF BANK
(VOV Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 51
Net Kazanç: 32 bin 919 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 32 bin 919 TL