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Mevduat faizleri değişti! 1 milyon TL'nin aylık faiz oranı yeniden belirlendi: İşte banka banka güncel tablo...

Yatırımcılar, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası mevduat faizlerindeki son durumu yakından takip ediyor. TCMB, temmuz ayı politika faizini 300 baz puan indirmişti. Bu gelişmenin ardından bankaların mevduat faiz oranlarında da düşüş gözlendi. Peki, 28 Temmuz 2025 itibarıyla 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte hesap.com verilerine göre, bankaların 32 gün vadeli 1 milyon TL için sunduğu aylık getiriler…

Merve Özçelik merve.ozcelik@dunya.com
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Mevduat faizleri değişti! 1 milyon TL'nin aylık faiz oranı yeniden belirlendi: İşte banka banka güncel tablo... - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçtiğimiz günlerde açıkladığı temmuz ayı faiz kararında beklentilerin üzerinde 300 baz puan indirime gitti.

Bu indirimle politika faizi, yüzde 46'tan yüzde 43 seviyesine çekildi.

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Mevduat faizleri değişti! 1 milyon TL'nin aylık faiz oranı yeniden belirlendi: İşte banka banka güncel tablo... - Resim: 2

Bunun yanında, gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 46’ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını da yüzde 41,5’e indirildi.

TCMB'nin faiz indirimi kararı, mevduat faiz oranlarında da etkili oldu.

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Mevduat faizleri değişti! 1 milyon TL'nin aylık faiz oranı yeniden belirlendi: İşte banka banka güncel tablo... - Resim: 3

Yatırımcılar, Merkez Bankası'nın bu kararının ardından mevduat faizlerindeki son durumu yakından takip ediyor.

Peki, faiz indirimi kararı sonrası bankaların mevduat faiz oranları nasıl değişti?

İşte hesap.com'un verilerine göre, 1 milyon TL’nin 32 gün vadeli mevduatta sağlayacağı aylık getiri…

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Mevduat faizleri değişti! 1 milyon TL'nin aylık faiz oranı yeniden belirlendi: İşte banka banka güncel tablo... - Resim: 4

TÜRKİYE İŞ BANKASI

(Vadeli Mevduat)

Faiz Oranı: Yüzde 37

Net Kazanç: 26 bin 761 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 26 bin 761 TL

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Mevduat faizleri değişti! 1 milyon TL'nin aylık faiz oranı yeniden belirlendi: İşte banka banka güncel tablo... - Resim: 5

ZİRAAT BANKASI

(Vadeli Mevduat - Avantajlı Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 28 bin 208 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 28 bin 208 TL

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Mevduat faizleri değişti! 1 milyon TL'nin aylık faiz oranı yeniden belirlendi: İşte banka banka güncel tablo... - Resim: 6

YAPI KREDİ

(Vadeli Mevduat)

Faiz Oranı: Yüzde 42,50

Net Kazanç: 30 bin 739 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 30 bin 739 TL

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Mevduat faizleri değişti! 1 milyon TL'nin aylık faiz oranı yeniden belirlendi: İşte banka banka güncel tablo... - Resim: 7

ODEABANK

(Günlük Vadeli Mevduat)

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 31 bin 101 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 31 bin 101 TL

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Mevduat faizleri değişti! 1 milyon TL'nin aylık faiz oranı yeniden belirlendi: İşte banka banka güncel tablo... - Resim: 8

GARANTİ BBVA

(Günlük Vadeli Mevduat)

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 32 bin 547 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 32 bin 547 TL

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Mevduat faizleri değişti! 1 milyon TL'nin aylık faiz oranı yeniden belirlendi: İşte banka banka güncel tablo... - Resim: 9

ONPLUS

(Günlük Vadeli Mevduat)

Faiz Oranı: Yüzde 45,50

Net Kazanç: 29 bin 426 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 29 bin 426 TL

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Mevduat faizleri değişti! 1 milyon TL'nin aylık faiz oranı yeniden belirlendi: İşte banka banka güncel tablo... - Resim: 10

AKBANK

(Günlük Vadeli Mevduat)

Faiz Oranı: Yüzde 45,50

Net Kazanç: 32 bin 909 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 32 bin 909 TL

10 | 20
Mevduat faizleri değişti! 1 milyon TL'nin aylık faiz oranı yeniden belirlendi: İşte banka banka güncel tablo... - Resim: 11

ENPARA

(Vadeli Mevduat)

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 33 bin 271 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 33 bin 271 TL

11 | 20
Mevduat faizleri değişti! 1 milyon TL'nin aylık faiz oranı yeniden belirlendi: İşte banka banka güncel tablo... - Resim: 12

HAYAT FİNANS

Kâr oranı: Yüzde 46.38

Net Kazanç: 33 bin 546 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 33 bin 546 TL

12 | 20
Mevduat faizleri değişti! 1 milyon TL'nin aylık faiz oranı yeniden belirlendi: İşte banka banka güncel tablo... - Resim: 13

QNB

(Yeni Müşterilere Özel-Kazandıran Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 46,50

Net Kazanç: 29 bin 913 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 29 bin 913 TL

13 | 20
Mevduat faizleri değişti! 1 milyon TL'nin aylık faiz oranı yeniden belirlendi: İşte banka banka güncel tablo... - Resim: 14

DENİZBANK

(Vadeli Mevduat-Yeni Müşterilere Özel)

Faiz Oranı: Yüzde 46,50

Net Kazanç: 33 bin 632 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 33 bin 632 TL

14 | 20
Mevduat faizleri değişti! 1 milyon TL'nin aylık faiz oranı yeniden belirlendi: İşte banka banka güncel tablo... - Resim: 15

CEPTETEB

(Marifetli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 29 bin 376 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 29 bin 376 TL

15 | 20
Mevduat faizleri değişti! 1 milyon TL'nin aylık faiz oranı yeniden belirlendi: İşte banka banka güncel tablo... - Resim: 16

GETİR FİNANS

(Günlük Vadeli Mevduat)

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 31 bin 968 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 31 bin 968 TL

16 | 20
Mevduat faizleri değişti! 1 milyon TL'nin aylık faiz oranı yeniden belirlendi: İşte banka banka güncel tablo... - Resim: 17

HSBC

(Modern Hesap Vadeli Mevduat)

Faiz Oranı: Yüzde 49

Net Kazanç: 35 bin 441 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 35 bin 441 TL

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Mevduat faizleri değişti! 1 milyon TL'nin aylık faiz oranı yeniden belirlendi: İşte banka banka güncel tablo... - Resim: 18

ING

(Yeni Müşterilere Özel-Turuncu Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 49

Net Kazanç: 35 bin 948 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 35 bin 948 TL

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Mevduat faizleri değişti! 1 milyon TL'nin aylık faiz oranı yeniden belirlendi: İşte banka banka güncel tablo... - Resim: 19

FİBABANKA

(Günlük Vadeli Mevduat - Kiraz Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 51

Net Kazanç: 31 bin 921 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 31 bin 921 TL

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Mevduat faizleri değişti! 1 milyon TL'nin aylık faiz oranı yeniden belirlendi: İşte banka banka güncel tablo... - Resim: 20

ALTERNATİF BANK

(VOV Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 51

Net Kazanç: 32 bin 919 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 32 bin 919 TL

Kaynak: HABER MERKEZİ
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