Tasarruflarını Türk Lirası vadeli hesaplarda değerlendirmek isteyen vatandaşlar en güncel faiz oranlarını ve potansiyel kazançları merak ediyor.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 24 Temmuz’da faiz kararını açıklayacak. Bu da mevduat faiz oranları üzerinde etkili olacak.

Bu önemli dönemeçte, 250 bin TL gibi orta ölçekli birikim sahipleri bankaların aylık faiz oranlarını yakından takip ediyor.

Peki, 11 Temmuz 2025 itibarıyla 250 bin TL’nin 32 gün vadeli getirisi ne kadar oldu?

İşte hesap.com’un banka banka güncel verileri…