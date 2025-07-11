Mevduat faizleri yüzde 50'yi aştı: 250 bin TL'nin aylık faizi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel veriler...
Yatırımlarını TL hesabında değerlendirmek isteyenler mevduat faizlerini yakından takip ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 24 Temmuz’da açıklayacağı faiz kararı da mevduat hesaplarında etkili olacak. TCMB'nin kararı öncesi bazı bankalarda faiz oranları yüzde 50'nin üzerine çıkmış durumda. Öte yandan 250 bin TL’lik birikimin 32 günlük vadede sağlayacağı kazanç da merak konusu oldu. İşte hesap.com verilerine göre banka banka 250 bin TL'nin 32 gün vadeli getirisi...
Tasarruflarını Türk Lirası vadeli hesaplarda değerlendirmek isteyen vatandaşlar en güncel faiz oranlarını ve potansiyel kazançları merak ediyor.
Bazı bankalarda faiz oranları yüzde 50'nin üzerine çıkmış durumda.
Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 24 Temmuz’da faiz kararını açıklayacak. Bu da mevduat faiz oranları üzerinde etkili olacak.
TCMB, Haziran ayında politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tutmuştu.
Bu önemli dönemeçte, 250 bin TL gibi orta ölçekli birikim sahipleri bankaların aylık faiz oranlarını yakından takip ediyor.
Peki, 11 Temmuz 2025 itibarıyla 250 bin TL’nin 32 gün vadeli getirisi ne kadar oldu?
İşte hesap.com’un banka banka güncel verileri…
TÜRKİYE İŞ BANKASI
(Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 6 bin 871 TL
Vade Sonu Tutar: 256 bin 871 TL