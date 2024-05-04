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MEVDUAT FAİZLERİNDE GERİLEME: Mevduat faizinde oranlar değişti: İşte 1 milyon liranın getirisi...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son açıkladığı verilere göre; 1-3 aylık mevduat faizi yüzde 68,9'da yüzde 68,1'e geriledi. Bazı bankalar, mevduat faiz oranlarını güncelledi. Mevduat faizleri merak konusu olurken "Hangi banka ne kadar faiz veriyor" sorusunun yanıtı sorgulanıyor. Peki, 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar, en fazla faiz oranı veren banka hangisi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Son haftalarda yükselişini sürdürerek 1-3 aylık mevduatta yüzde 68,9'u gören faiz sınırlı da olsa düşüş gösterdi. Vatandaşlar bankaların verdiği mevduat faizlerinde değişiklik olup olmadığını sorguluyor. Peki, hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor?  1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar? İşte güncel mevduat faizi oranları...

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Odea (Yeni Vadeli Mevduat)

Faiz oranı: Yüzde 55

Net getiri: 44.602,74 TL

Vade sonu ödeme: 1.044.602,74 TL

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Alternatif Bank (E-Mevduat)

Faiz oranı: Yüzde 54

Net getiri: 43.791,78 TL

Vade sonu ödeme: 1.043.791,78 TL

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Fibabanka (Kiraz Hesap)

Faiz oranı: Yüzde 54

Net getiri: 43.791,78 TL

Vade sonu ödeme: 1.043.791,78 TL

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