MEVDUAT FAİZLERİNDE GERİLEME: Mevduat faizinde oranlar değişti: İşte 1 milyon liranın getirisi...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Son haftalarda yükselişini sürdürerek 1-3 aylık mevduatta yüzde 68,9'u gören faiz sınırlı da olsa düşüş gösterdi. Vatandaşlar bankaların verdiği mevduat faizlerinde değişiklik olup olmadığını sorguluyor. Peki, hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar? İşte güncel mevduat faizi oranları...

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