MEVDUAT FAİZLERİNDE GERİLEME: Mevduat faizinde oranlar değişti: İşte 1 milyon liranın getirisi...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son açıkladığı verilere göre; 1-3 aylık mevduat faizi yüzde 68,9'da yüzde 68,1'e geriledi. Bazı bankalar, mevduat faiz oranlarını güncelledi. Mevduat faizleri merak konusu olurken "Hangi banka ne kadar faiz veriyor" sorusunun yanıtı sorgulanıyor. Peki, 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar, en fazla faiz oranı veren banka hangisi?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Son haftalarda yükselişini sürdürerek 1-3 aylık mevduatta yüzde 68,9'u gören faiz sınırlı da olsa düşüş gösterdi. Vatandaşlar bankaların verdiği mevduat faizlerinde değişiklik olup olmadığını sorguluyor. Peki, hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar? İşte güncel mevduat faizi oranları...
Odea (Yeni Vadeli Mevduat)
Faiz oranı: Yüzde 55
Net getiri: 44.602,74 TL
Vade sonu ödeme: 1.044.602,74 TL
Alternatif Bank (E-Mevduat)
Faiz oranı: Yüzde 54
Net getiri: 43.791,78 TL
Vade sonu ödeme: 1.043.791,78 TL
Fibabanka (Kiraz Hesap)
Faiz oranı: Yüzde 54
Net getiri: 43.791,78 TL
Vade sonu ödeme: 1.043.791,78 TL