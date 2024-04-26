MEVDUAT FAİZLERİNDE SON DURUM: 100 bin TL'ye ne kadar faiz alırım, toplam getiri ne kadar olur?
Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı. Kararın ardından vatandaşlar başta Google üzerinden olmak üzere bankaların mevduat faizlerini araştırmaya başladı. 100 bin TL mevduatla bir bankaya gittiğimde 32 günlük vade sonunda ne kadar faiz alırım? Toplam param ne kadar olur? En yüksek faiz yüzde 58 görünüyor. İşte banka banka mevduat faizleri ve toplam getiri miktarları...
VakıfBank
Faiz Oranı: Yüzde 50
Net Kazanç: 4 bin 153 TL
Vade Sonu Tutar: 104 bin 153 TL
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Halkbank
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 3 bin 239 TL
Vade Sonu Tutar: 104 bin 239 TL
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ING Bank
Faiz Oranı: Yüzde 55
Net Kazanç: 4 bin 568 TL
Vade Sonu Tutar: 104 bin 568 TL
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Fibabanka
Faiz Oranı: Yüzde 57
Net Kazanç: 4 bin 734 TL
Vade Sonu Tutar: 104 bin 734 TL
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